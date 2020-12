Maduro vota en las elecciones y pide dirimir las diferencias a través del debate

AME3589. CARACAS (VENEZUELA), 06/12/2020.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, vota hoy en un centro electoral de Caracas (Venezuela). Maduro votó este domingo en las elecciones legislativas y pidió a los venezolanos dirimir sus diferencias a través del debate, "de la verdad de cada quien", del respeto y del diálogo. En una larga declaración a los medios tras depositar su voto, apeló a "las instituciones republicanas" como "la única forma en que se puede elegir", de acuerdo con la Constitución y "con el voto del pueblo". EFE/ Rayner Peña

Caracas, 6 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, votó este domingo en las elecciones legislativas y pidió a los venezolanos dirimir sus diferencias a través del debate, "de la verdad de cada quien", del respeto y del diálogo.

En una larga declaración a los medios tras depositar su voto, apeló a "las instituciones republicanas" como "la única forma en que se puede elegir", de acuerdo con la Constitución y "con el voto del pueblo".

"Hoy nace una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", afirmó el mandatario después de criticar la saliente, que ganó con una clara mayoría la oposición en diciembre de 2015.

A la actual AN, que termina su mandato el 5 de enero, la calificó como "nefasta", pues consideró que "trajo la plaga de las sanciones" en referencia a las medidas de EE.UU. y por tanto llevó a Venezuela "la crueldad, dolor y el sufrimiento".

Frente a ello, aseveró que los ciudadanos tuvieron "paciencia, aguante, resistencia" y con el voto de hoy los venezolanos están "haciendo justicia".

PROPUESTA DE DIÁLOGO

Maduro también se mostró de acuerdo con "una idea que dijo el (ex) presidente (del Gobierno español José Luis) Rodríguez Zapatero, que se instale una gran mesa de diálogo nacional con todos los partidos políticos de Venezuela".

El mandatario extendió la invitación a "los partidos que participaron en las elecciones, con los grupos políticos que no participaron en las elecciones, con todos los sectores económicos, con todos los sectores sociales del país para ver la agenda nacional".

En estas elecciones, el sector opositor que encabeza Juan Guaidó y varios políticos más no participan puesto que consideran que son un fraude.

Sin embargo, los partidos políticos más importantes si acuden a las urnas tras ser intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que puso al frente de las organizaciones a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corrupción por sus excompañeros.

En esa mesa de negociación, el jefe de Estado subrayó que debatirán acerca de la "agenda de recuperación económica, la agenda para reactivar toda la industria del país, la agenda para reactivar la producción nacional, para reactivar el comercio internacional y el ingreso de recursos en divisas al país, y también para reactivar una agenda político-electoral".

Eso sí, aseguró que todo eso sucederá "una vez instalada la nueva Asamblea Nacional" que, afirmó, "se va a convertir en el epicentro político".

"UNA NUEVA ERA"

Con el nuevo Parlamento, afirmó que "nace una nueva era en Venezuela" y los venezolanos se darán "la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático".

Por eso, afirmó que votó "con mucha emoción".

Además, consideró que es "un milagro" técnico que los expertos del Consejo Nacional Electoral (CNE) hayan podido construir "máquinas electorales" tras un incendio en un almacén en enero pasado que calificó como "un atentado".

"En enero, hicieron un atentado con bombas y quemaron todas las máquinas", sostuvo.

Sin dar más detalles, le dijo a los venezolanos que aquellos que no querían que votaran "volaron el almacén donde estaban las maquinas electorales".

Finalmente, aseguró que este cinco de enero terminarán "cinco años de fracaso", en referencia a la legislatura de mayoría opositora.

"Le han hecho un gran daño a la Asamblea Nacional como institución, pero le han hecho un gran daño al país, ellos pidieron y trajeron las sanciones económicas, contra los alimentos que exportamos, contra la gasolina, los insumos industriales", concluyó.

El mandatario señaló "con nombres y apellidos" a los principales líderes de la oposición: Henry Ramos Allup, del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD); Julio Borges, copartidario de Henrique Capriles en Primero Justicia y Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino.