Lola Índigo nos desvela cuándo saldrá a la luz su próximo disco

MADRID, 6 (CHANCE)



Lola Índigo es una de las grandes artistas que tenemos en nuestro país y lo cierto es que, a pesar de su corta carrera profesional, ha conseguido llegar a ser un referente para muchos y su música es de lo más escuchado en el panorama internacional. La artista ha anunciado nuevo disco para el 2021 y lo cierto es que no se habla de otra cosa, por eso no hemos podido evitar preguntarle a la artista por este nuevo proyecto.



En este contexto, la cantante nos ha confesado cuándo saldrá su próximo disco: "Es que no lo es lo mismo, la presentación del álbum que cuando vaya a salir el disco, no lo sé, es la verdad. Todo depende de muchos factores, quién se iba a esperar que iba a venir un virus y nos iba a joder el plan, no lo sé".



Y es que todos sus fans están esperando este nuevo proyecto y quieren saber si habrá colaboraciones con otros artistas, para ello, Lola Índigo nos ha confesado que: "Hay muchos internacionales, es lo que puedo decir, estoy muy feliz, es gente a la que yo admiro muchísimo y todo muy 'benetton', multicultural, estoy muy feliz". Sin dar nombres, ha querido arrojar alguna pista: "Argentina, otro país tropical por ahí, Andalucía y ya, no me voy a mojar que se gafa".