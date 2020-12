Lille OSC se queda con la victoria frente a AS Mónaco (2-1)

Mónaco no consiguió doblegar a Lille, que ganó 2-1 durante el encuentro celebrado este domingo en el Estadio Pierre Mauroy. Lille OSC llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último duelo celebrado frente a AS Saint Etienne. Con respecto al equipo visitante, AS Mónaco ganó a Olimpique de Nimes en su estadio por 3-0 y anteriormente lo hizo también en casa, ante París S. Germain por 3-2 y llevaba una racha de cuatro victorias consecutivas. Tras el resultado obtenido, el equipo lillois es segundo, mientras que Mónaco es quinto tras la finalización del encuentro.

Durante el primer tiempo del encuentro ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

El segundo periodo arrancó de manera favorable para el equipo lillois, que estrenó su luminoso con un gol de Jonathan David en el minuto 53. Posteriormente volvieron a marcar los locales gracias a un tanto de Yusuf Yazici a los 65 minutos que dejaba un 2-0 para Lille. Redujo diferencias AS Mónaco a través de un tanto de Pietro Pellegri instantes antes del pitido final, en el 90. Finalmente, el partido concluyó con un 2-1 en el marcador.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Lille OSC saltaron desde el banco de suplentes Yusuf Yazici, Xeka, Tim Weah, Isaac Lihadji y Domagoj Bradaric en sustitución de Jonathan David, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Jonathan Bamba y Tiago Djalo, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Cesc Fábregas, Fode Toure, Willem Geubbels, Pietro Pellegri y Guillermo Maripán, que saltaron al césped por Wissam Ben Yedder, Caio Henrique, Gelson Martins, Aurelien Tchouameni y Benoit Badiashile.

El árbitro mostró tres tarjetas amarillas a Lille (Tiago Djalo, Tim Weah y Boubakary Soumare), mientras que el equipo visitante no vio ninguna.

Con esta victoria, Lille OSC asciende hasta los 26 puntos y se coloca en el segundo puesto de la clasificación, en lugar de acceso a Champions League. Por su parte, AS Mónaco se mantiene con 23 puntos con los que llegaba a esta decimotercera jornada de la competición.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con FC Girondins Burdeos, mientras que AS Mónaco jugará contra Olympique de Marsella.