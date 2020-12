Líderes lamentan la muerte de Vázquez y resaltan su legado en Latinoamérica

En la imagen, el fallecido expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez. EFE/Sarah Yáñez-Richards/Archivo

Redacción internacional, 6 dic (EFE).- Varios Gobiernos y líderes latinoamericanos lamentaron el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez y exaltaron su legado político y su gran aporte a la integración de la región.

Vázquez falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años, rodeado por su familia, víctima de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en agosto de 2019, poco después de la muerte de su esposa, María Auxiliadora Delgado.

Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.

"Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al Gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos", expresó el mandatario argentino, Alberto Fernández.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó la muerte de Vázquez y destacó su "vocación integradora" en Suramérica, mientras que el exgobernante boliviano Evo Morales recordó que el político uruguayo "siempre apoyó el proceso democrático" en su país.

El mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, destacó la relevancia de Vázquez como "impulsor de la integración regional" y extendió sus condolencias a su familia y al pueblo de Uruguay.

"Lamentable noticia la muerte de Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay. Mis pensamientos y solidaridad están con sus familiares, amigos y el pueblo uruguayo. Que descanse en paz", escribió el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

El gobernante de Colombia, Iván Duque, afirmó en su cuenta de Twitter que Vázquez "deja un legado de principios en la política latinoamericana y un trabajo incansable por la salud pública y la promoción del deporte en la juventud, que inspiran para seguir adelante en la lucha por la democracia".

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, expresó sus "más sentidas condolencias a los familiares" y a Uruguay por el fallecimiento del expresidente Vázquez.

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, trasmitió sus "sentidas condolencias al pueblo uruguayo, a familiares y amigos por el fallecimiento del amigo presidente Tabaré Vázquez".

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó a Uruguay su solidaridad "en estos momentos difíciles" para el país y sus familiares.

"Comprometido con su país, gobernó con y para la ciudadanía. Su gestión deja en Uruguay un enorme legado de derechos y políticas sociales", elogió el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

ADIÓS A UN AMIGO

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo que con la partida de Vázquez él y Brasil perdieron "un amigo querido" que "gobernó con sabiduría y competencia".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, expresó sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de su país Tabaré Vázquez.

"Latinoamericanos: Se fue un grande. Este era Tabaré", afirmó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien reside en Bélgica.

Por su parte, la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que la llegada de Tabaré Vázquez a la Presidencia "en representación del Frente Amplio ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos".

El expresidente dominicano Leonel Fernández describió a Vázquez como "notable estadista, de pensamiento progresista y sensibilidad social".

TRES DÍAS DE DUELO

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó que Vázquez enfrentó "con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré".

Uruguay "está de luto", dijo Lacalle al confirmar que se decretó tres días de luto en honor a "nuestro presidente".

El expresidente de Uruguay José Mujica dijo que "se fue un compañero hijo de los trabajadores que hizo su porvenir, su carrera, pero jamás pudo desprenderse de lo que era su compromiso social".

El también exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti lo recordó como "un político de talante abierto".

"En la historia uruguaya fue el primer mandatario de izquierda cuando se anunciaba por todos lados que era imposible conseguirlo. Él demostró que esa no era la realidad, que había otras miradas y otras realidades posibles para este país. Eso va a quedar en la historia nacional", recordó la exvicepresidenta de Uruguay y actual senadora Lucía Topolansky.