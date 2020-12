Lamdassem: "Venía a Valencia solo a mejorar mi marca personal"

El atleta Ayad Lamdassem logró batir el récord de España de Julio Rey, con un tiempo oficioso de 2:06:35 horas, en la 40 edición de la Maratón de València Fundación Trinidad Alfonso-EDP. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 6 dic (EFE).- El atleta Ayad Lamdassem que este domingo logró batir en Valencia el récord español de maratón con un tiempo de 2:06:35 horas, aseguró en meta que era algo que no se esperaba, ya que su objetivo al inicio de la carrera era solo mejorar su marca personal.

"Venía aquí a intentar mejorar mi mejor marca que es de hace siete años y al final he conseguido el récord de España y estoy muy contento", afirmó el veterano corredor de 39 años, quien admitió que "con la edad ganas en experiencia y sabes cuidarte mejor".

Lamdassem, primer europeo en meta, consiguió batir en Valencia el récord que ostentaba Julio Rey desde hace catorce años, rebajando en catorce segundos la anterior plusmarca nacional conseguida en Rotterdam en 2006.

"Después de superar la mitad de la carrera sabía que era mi día, he corrido con mucha confianza, pero en los metros finales no me lo creía, ha sido espectacular", apuntó el atleta de origen marroquí.