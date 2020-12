La covid-19 cambia una tradición religiosa de casi 500 años en Nicaragua

Según datos oficiales, el catolicismo abarca al 58,5 % de los 6,4 millones de habitantes de Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 6 dic (EFE).- La celebración de una tradición católica de casi 500 años en honor de la Virgen María fue alterada este domingo en Nicaragua, como consecuencia de la pandemia de covid-19, que según datos oficiales ha causado la muerte de 161 personas en el país, aunque registros no oficiales elevan la cifra a 2.813 víctimas.

Como en años anteriores, la tradicional “Lavada de la Plata” reunió a miles de nicaragüenses deseosos de limpiar, literalmente, los tesoros de la “Virgen del Trono” en el noroeste de Nicaragua, sin embargo, en esta ocasión las piezas valiosas no fueron repartidas entre los asistentes para el ritual, ni hubo la algarabía de cada 6 de diciembre en la ciudad de El Viejo.

Por primera vez en 456 años de tradición, los tesoros de la “Virgen del Trono”, en su mayoría de plata -de ahí el nombre-, permanecieron en el interior del Santuario Nacional Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en el día de la tradición, y fue aquí donde cada asistente, en fila y de manera ordenada, acudió a realizar el lavado de una sola pieza de plata en forma de plancha que mide varios metros cuadrados.

Hasta ahora la tradición consistía en que la comunidad religiosa de El Viejo sacaba los tesoros al atrio y, con cuidado de que no se perdieran, los repartían entre los miles de asistentes, quienes los frotaban con paños entre el tumulto. Según la creencia católica, al hacer esto, los creyentes también limpian de impurezas sus almas.

El orden con que se desarrolló la tradición este año permitió que algunos fieles dedicaran especial empeño en limpiar la pieza de plata dispuesta en la capilla de Jesús Sacramentado, dentro de la basílica, mientras que otros aprovecharon para poner el paño en el objeto, hacerse una selfi, y continuar su camino.

Las autoridades eclesiásticas se encargaron de que nadie ingresara al templo sin mascarilla, y aunque intentaron garantizar la distancia social, no fue posible, debido a la cantidad de personas que ya estaba dentro en el momento de la misa.

La “Lavada de la Plata” es una de las principales fiestas que los católicos de Nicaragua realizan en diciembre, junto con otras, como “Purísima”, la “Gritería”, los “Cantos al Niño Dios”, la Navidad, o la Noche Vieja.

