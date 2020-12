James Harden no acude al primer entrenamiento de grupo con los Rockets

El escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EE.UU.), 6 dic (EFE).- El escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, abrió una interrogación grande en la NBA al no presentarse este domingo al primer entrenamiento de grupo que tenía programado el equipo.

El nuevo entrenador de los Rockets, Stephen Silas, comentó a los periodistas que la ausencia de Harden se debió a los protocolos de salud que la NBA ha establecido con relación a la covid-19, pero también reconoció que últimamente no ha tenido contacto con el jugador franquicia.

Sin embargo, esperaba que este domingo Harden pudiese hacer algún tipo de trabajo individual en el campo de preparación del Toyota Center.

Harden, quien según las fuentes expresó su deseo de ser cambiado a los Nets de Brooklyn, publicó fotos en Instagram durante el fin de semana que lo mostraron en la fiesta de cumpleaños del rapero Lil Baby, en Atlanta, sin usar una máscara facial.

La NBA requirió que los jugadores se pusieran en cuarentena en casa esta semana, aparte de las pruebas en las instalaciones del equipo, los entrenamientos individuales y las actividades esenciales como ir de compras.

"No estoy muy seguro de qué obstáculos tiene que superar para poder entrenar con el equipo", comentó Silas. "Solo diría que lo quiero aquí, y quiero que sea una gran parte de lo que estamos haciendo".

Silas, de 47 años, reiteró que tiene toda la confianza en Harden y que se siente entusiasmado con la posibilidad de entrenarlo, además de ser el líder que el equipo necesita.

"Deseo que sea parte de lo que acabamos de iniciar con un buen entrenamiento, de un grupo de jugadores que trabajan duro en ambos extremos de la cancha y se sienten muy positivos de todo lo que pueden conseguir", destacó Silas.

El alero veterano de los Rockets P.J. Tucker tampoco ha sido autorizado para entrenar con el equipo debido a los mismos protocolos.

Silas explicó que Tucker estaba en el Toyota Center el domingo por la mañana y se esperaba que hiciera un entrenamiento individual por la noche.

Por su parte, el base John Wall, adquirido junto con una futura selección de primera ronda por Russell Westbrook en un traspaso con los Wizards de Washington, dijo que ha tenido "una gran conversación" con Harden y está "convencido" de su compromiso para seguir en Houston durante esta temporada.

Wall señaló que él y Harden, quien tiene dos temporadas más de contrato y una opción de jugador por un tercero, hablaron antes del traspaso y expresaron que querían competir como compañeros.

"Vamos a averiguar cuál es la mejor decisión en cuanto al momento de su vuelta con el equipo", comentó Wall, cinco veces All-Star con los Wizards que ha estado sin jugar desde diciembre de 2018 debido a las graves lesiones que sufrió en el tacón y el tendón de Aquiles. "Ambos estamos identificados en lo que queremos conseguir con los Rockets".

El nuevo entrenador de los Rockets dijo que no hay nada como la comunicación directa, algo que todavía no ha podido tener con Harden, y espera que cuando lo haga todas las partes podrán analizar de una manera profesional, abierta y sincera cual es lo mejor para todos.

Sonia Salazar