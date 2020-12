Isabel II y el duque de Edimburgo serán vacunados contra la covid en semanas

La reina Isabel II de Inglaterra (d) y el duque Felipe de Edimburgo. EFE/STRINGER / POOL/Archivo

Londres, 6 dic (EFE).- La reina Isabel II, de 94 años, y su marido, el duque de Edimburgo, de 99 años, recibirán la vacuna contra la covid-19 "en unas semanas" y posteriormente revelarán al público que les ha sido administrada, según informó el dominical "The Mail on Sunday".

De acuerdo con las fuentes citadas por el tabloide, la reina Isabel y el príncipe Felipe no tendrán un tratamiento preferencial, "esperarán su turno", ya que, según el calendario establecido por el Gobierno británico, los mayores de 80 años serán vacunados justo después de los habitantes y trabajadores de residencias.

Son los doctores del matrimonio real quienes les han aconsejado recibir la vacuna.

El Reino Unido tiene previsto comenzar la campaña de vacunación en todo el país la semana que viene, toda vez que ya han llegado las primeras dosis a suelo británico.

La vacunación de la reina tendría, según expertos citados por el dominical, un importante efecto en la sociedad para combatir las campañas de desinformación propagadas por el movimiento antivacunas, que cuenta con un notable seguimiento.

También se estudia sumar a los príncipes Carlos y Guillermo al movimiento para animar a la población a que se vacune, aunque existen dudas sobre si ello significaría "politizar" a la familia real.

Pese a ello, según recuerda el "Mail on Sunday", en 1957 la reina ya hizo público que sus hijos Carlos y Ana habían sido inoculados contra la polio para contribuir a disipar los temores de la población.