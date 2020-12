Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real se enreda con el gol y deja líder al Atlético

06/12/2020 Real Sociedad - Deportivo Alavés DEPORTES LALIGA



El Villarreal, atascado también ante el Elche



El Huesca sigue sin ganar y el Betis reacciona con Borja Iglesias



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad no pudo (0-0) con el Deportivo Alavés este domingo en su visita a Mendizorrotza de la jornada 12 de LaLiga Santander, de nuevo falto de gol a pesar de dominar, y se cayó del liderato que ocupa ahora en solitario el Atlético de Madrid, en un bache y otro 0-0 ante el Elche que también atraviesa el Villarreal.



Imanol Alguacil rotó pensando en el Nápoles y tuvo además la mala noticia de la recaída de lesión de David Silva en el calentamiento. Aún así, la Real funcionó y tuvo buenas ocasiones, en especial con Isak y Willian José al principio y al final para haberse llevado el triunfo. El buen momento del Alavés mantuvo de pie a los locales, además de un Pacheco que paró lo que hizo falta.



Después de ganar al Real Madrid, el Alavés se hizo bola también para su vecino vasco. A la Real se le notaron los cambios pero tuvo esa buena opción de Isak en el inicio. La segunda parte también fue visitante, más si cabe con la roja directa a Battaglia en el minuto 60. Con uno menos, el Alavés supo una vez más sobrevivir. La Real, en su cuarto empate seguido entre Liga Europa y la Liga, se queda con 25 puntos por los 26 del Atleti.



Mientras, el Villarreal pierde de vista esa lucha en lo más alto con su tercer empate seguido. A los de Unai Emery les falla la gasolina a pesar del fondo de armario, y el ritmo para hacer frente a partidos exigentes. El Elche así lo planteó, bien plantado en su visita a La Cerámica. Los ilicitanos, en mitad de tabla, también suman de uno en uno, con su cuarto empate consecutivo.



Sin embargo, para los de Jorge Almirón fue un 'puntazo', trabajado desde una gran defensa. A los visitantes les faltó amenazar con alguna contra, pero tampoco sufrieron ante un equipo europeo. El orden del Elche pudo con un Villarreal que tras el descanso lo intentó con Kubo y Alcácer, pero no salió de un día espeso un 'submarino' con 21 puntos.



Además, el Huesca se llevó un duro golpe en su visita matinal a Granada, donde los locales remontaron un 1-3 en los últimos dos minutos. El colista saboreaba la primera victoria de la temporada, no sin sufrir tras comenzar bien con el 0-1 de Mikel Rico pero regalar el empate antes del descanso. De nuevo se rearmó el Huesca en la segunda parte para volver a ponerse por delante con Borja.



La sentencia visitante parecía llegar en el 82' con Okazaki, pero no sabe ganar el Huesca y el Granada, un equipo con la fe por las nubes empató en un suspiro con dos cabezazos de Jorge Molina y Germán, teniendo incluso el triunfo con un palo de Molina. Los andaluces son séptimos y los oscenses de farolillo rojo.



En zona de descenso sigue un Osasuna que sufrió la reacción del Real Betis, también metido en problemas pero con aire hasta la octava plaza que le dio su triunfo en El Sadar (0-2). Los de Manuel Pellegrini salieron del bache de tres derrotas recuperando además el olfato de Borja Iglesias, quien enseñó el camino recién entrado del banquillo. El ariete hizo el 0-1 en el minuto 76 y ya en el descuento Miranda rubricó un triunfo vital para el Betis.



--RESULTADOS DEL DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Granada CF - SD Huesca 3-3.



CA Osasuna - Real Betis 0-2.



Villarreal CF - Elche CF 0-0.



Deportivo Alavés - Real Sociedad 0-0.