Feministas mexicanas exigen despenalizar el aborto y justicia en feminicidios

Colectivos feministas, protestaron hoy para exigir alto a la violencia de género, feminicidios y legalización del aborto próxima a discutirse en el Congreso del Estado de Puebla (México).

Puebla (México), 5 dic (EFE).- La despenalización del aborto, justicia para las víctimas de feminicidio y reducir la violencia de género fueron las exigencias de cientos mujeres que este sábado participaron en la décima edición de la Marcha de las Putas en esta capital, situada en el centro de México.

Las mujeres se concentraron en el Zócalo de la ciudad de Puebla, capital del estado de mismo nombre, con banderas y pañuelos de color morados y verdes, para hacer visible las demandas de la marcha.

La movilización comenzó con una batucada como denuncia para ser escuchadas y dar a conocer a los ciudadanos que hay hombres que quieren callarlas para no mostrar los fallos del patriarcado que ha existido durante muchos años y pretenden que sea erradicado, según las organizadoras.

Con consignas como "¡Todos a reventar, su pinche normalidad!", “¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!”, “¡Señor, Señora no sea indiferente, están matando mujeres en la cara de la gente!”, con la intención de que todos conocieran su lucha y los invitaban a unirse para hacer más grande la llamada a las autoridades para cerrar filas en pro de todas las mujeres.

Entre sus exigencias está también mejorar la aplicación de la Alerta de Géneroal considerar que el tiempo que pasan para activarla ocasiona que muchas mujeres sean víctimas de sus parejas sentimentales o de hombres mal intencionados.

Las manifestantes marcharon hasta el Congreso del Estado para acompañar al colectivo que mantiene un "plantón" (concentración) indefinido para exigir a los legisladores que dejen decidir a las mujeres si quieren o no ser madres.

En esta sede gubernamental colocaron una exposición de dibujo y fotografía feminista, realizaron un performance y un momento de convivencia entre mujeres, y aseguraron la covid-19 no les ha impedido que sigan unidas en pro del bienestar y la seguridad de todas las mujeres de Puebla.

Monica Ponce, dirigente del Colectivo Nahuala, dijo a Efe que la marcha era para festejar que miles de mujeres aún viven y pueden seguir en la lucha, así como para levantar los puños para que todas las mujeres desde la infancia sean libres para decidir qué es lo que quieren hacer de su vida.

“Marchamos para festejar la vida, la lucha, la alegría, seguimos marchando para alzar la voz, a pesar de la contingencia sanitaria, debido a que también nos cuidamos, pero podemos salir, dando a conocer que también es importante cuidarnos”, dijo.

La "Marcha de las Putas" conocida como SlutWalk en inglés, empezó en Canadá en abril de 2011 y es un movimiento de protesta internacional para denunciar violaciones y agresiones sexuales.

Datos del Mapa de Feminicidio en México elaborado por María Salguero indican que en el país ha sido asesinadas 2.551 mujeres de enero a julio de 2020, mientras que las cifras oficiales muestran que de enero a agosto de este año se registraron 645 asesinatos de mujeres.

En 2019 en México hubo 1.012 feminicidios, asesinatos por razón de género, los datos más elevados desde que hay registros. EFE

