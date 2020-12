¿Estoy soñando? Pérez en shock gana al fin en Formula Uno

Por Alan Baldwin

6 dic (Reuters) - Sergio Pérez se convirtió el domingo en el primer ganador mexicano de una carrera de Fórmula Uno en 50 años y apenas se atrevió a creerlo, exigiendo un pellizco para demostrar que no era solo un sueño.

Después de 190 largadas y en su penúltima carrera por Racing Point, sin ningún equipo decidido para la próxima temporada, el piloto de 30 años se encontraba en un mundo de fantasía bajo los focos del circuito de Sakhir en el desierto de Bahréin.

"Estoy en shock. No quiero estar demasiado emocionado porque soñé con este momento tantas veces que cuando me despierto me duele", dijo después de pasar desde la última posición en la primera vuelta al primer lugar en la meta.

"Tengo que asegurarme de que esto no sea un sueño. He soñado con este momento durante 10 años", agregó el piloto mexicano.

El último y único ganador mexicano de una carrera de F1 antes de Pérez fue el fallecido Pedro Rodríguez, uno de los dos hermanos que dan nombre al circuito de la Ciudad de México, en Bélgica en 1970.

Pérez había estado cerca antes, terminando segundo en Turquía el mes pasado, pero sin llegar nunca al escalón más alto.

Lo hizo de la manera difícil el domingo, entrando en pits después de una colisión en la primera vuelta y luchando desde el último lugar en una victoria asombrosa que le hizo llorar.

Pérez fue ayudado por un raro error en la parada en pits de Mercedes, los campeones mezclaron los neumáticos de Valtteri Bottas y el suplente de Lewis Hamilton, George Russell, quien también sufrió un pinchazo tardío.

"Cuando me golpearon en la primera curva pensé 'no otra vez', no podemos ser nosotros de nuevo", dijo sobre un incidente que puso fin a la carrera para Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari.

"Después de la primera vuelta la carrera terminó, pero se trataba de no rendirnos, recuperarnos, ir por ello, hacer lo mejor que pudimos. La suerte no ha estado con nosotros este año, pero finalmente lo conseguimos y creo que hoy ganamos por méritos", detalló Pérez.

El piloto mexicano dijo que estar en el podio como ganador fue algo muy especial.

"Estar ahí en lo más alto del podio, escuchar el himno mexicano y mirar la bandera en la parte superior es algo muy especial. Como mexicano, no es fácil ingresar a la Fórmula Uno", apuntó. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)