El Villarreal no consigue superar la trama defensiva del Elche (0-0)

El centrocampista del Elche Tete Morente (i) pelea un balón con el defensa ecuatoriano del Villarreal Pervis Estupiñan, durante el partido de LaLiga que se disputa este domingo en el estadio de la Cerámica. EFE/ Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- Villarreal y Elche llegan sin goles al descanso del encuentro que disputan en La Cerámica, en el que el equipo local no ha conseguido superar la trama defensiva del rival.

Un par de lanzamientos de falta a cargo de Estupiñán y Parejo resumen las opciones ofensivas del Villarreal, que tuvo el balón, pero no tuvo claridad.

El Elche, ordenado en todas sus líneas, fue capaz de neutralizar a su oponente, pero no de disponer de opciones ante la meta de Asenjo.