El Milan, sufrimiento y liderato; Juventus, Inter y Nápoles no fallan

EFE/EPA/SIMONE ARVEDA

Roma, 6 dic (EFE).- El Milan, con el segundo gol consecutivo del español Samu Castillejo incluido, logró este domingo un sufrido triunfo por 2-1 en el campo del Sampdoria y se confirmó una semana más como líder de la Serie A, con cinco puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, y seis sobre el Juventus y el Nápoles, que no fallaron sus respectivos compromisos.

Sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, todavía lesionado, el Milan dio una prueba de madurez y se impuso en el difícil estadio Marassi del Sampdoria con dianas del marfileño Frank Kessie, de penalti, y de Castillejo, exjugador del Villarreal o del Málaga.

El equipo de Stefano Pioli estuvo por delante 2-0, pero un gol del sueco Albin Ekdal en el 81 le obligó a sufrir mucho en el tramo final antes de sellar su octava victoria de la campaña liguera, en la que sigue invicto tras diez jornadas.

Vive un momento de ensueño el Milan, que este domingo tampoco pudo contar con el danés Simon Kjaer, uno de sus líderes defensivos, y que sin embargo sigue sumando puntos importantes para mantener la ventaja sobre el Juventus, que ganó el derbi al Torino (2-1), el Inter, que venció 3-1 al Bolonia, y el Nápoles, que arrolló al Crotone.

La jornada se abrió el sábado con dos importantes triunfos para el Juventus, que remontó en los últimos diez minutos, con dos asistencias del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, y ganó 2-1 el derbi contra el Torino, y el Inter, que ganó 3-1 al Bolonia con un gol del belga Romelu Lukaku y un doblete del marroquí Achraf Hakimi.

Fueron tres puntos de notable peso para pese a una nueva prestación poco brillante para el Juventus de Andrea Pirlo, que visitará este martes al Barcelona en el Camp Nou obligado a ganar al menos 3-1 si quiere pasar a los octavos de la Liga de Campeones como líder.

Será además la oportunidad para que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se reencuentren, dos años después y por primera vez tras el fichaje de CR7 por el Juventus,

Los dos grandes protagonistas de los últimos quince años de fútbol no pudieron medirse en el cruce de la primera vuelta, cuando el Barcelona ganó 2-0, porque el delantero luso padecía coronavirus.

Más brillante fue la del Inter de Conte, que se juega la vida en Europa este miércoles contra el Shakhtar Donetsk. Para clasificarse a los octavos de final, el cuadro milanés debe ganar al conjunto ucraniano y esperar que Real Madrid y Borussia Monchengladbach no empaten en su respectivo duelo.

Mientras, en la Serie A el Inter asaltó la segunda posición mientras que el Juventus se colocó tercero.

Tampoco falló su compromiso el Lazio, con los españoles Luis Alberto y Pepe Reina de titulares, que doblegó 2-1 al Spezia antes de jugarse una "final" contra el Brujas para sellar su billete para los octavos de la Liga de Campeones.

A los hombres de Simone Inzaghi, que regresaron este año a la Copa de Europa tras trece años de espera, les valdrá un empate para prolongar su camino europeo.

Hubo mucha lluvia y pocos goles en el programa de la tarde dominical. El Roma y el Sassuolo firmaron las tablas (0-0) en el estadio Olímpico romano en un partido en el que el español Pedro Rodríguez fue expulsado por doble amarilla.

Fue la primera expulsión en 351 partidos para el exjugador del Barcelona y del Chelsea, entre Serie A, Premier League y Liga española.

Diluvió también en Parma, donde el cuadro local y el Benevento, con el peruano Gialuca Lapadula de titular, empataron 0-0.

Sí hubo goles en el estadio Bentegodi de Verona, donde el Hellas y el Cagliari, sin los uruguayos Diego Godín, Gastón Pereiro y Nahitan Nández ni el argentino Giovanni Simeone, de baja por coronavirus, empataron 1-1 con gol local de Mattia Zaccagni y empate visitante del rumano Razvan Marin.

El cruce del Atalanta en el campo del Udinese, por otro lado, fue aplazado a causa de la fuerte lluvia caída en el Dacia Arena de la ciudad norteña.

Si en los demás encuentros hubo pocas dianas, el Nápoles goleó con contundencia al recién ascendido Crotone (0-4) gracias a Lorenzo Insigne, "Chucky" Lozano, el alemán Diego Demme y Andrea Petagna, cuando faltan cuatro días para el trascendental duelo contra la Real Sociedad en la Liga Europa.

Los hombres de Gennaro Gattuso se colocaron terceros, a un solo punto del Inter, segundo, y a seis del Milan.

Llegarán con entusiasmo al duelo con la Real Sociedad, en el que estrenará el "Estadio Diego Armando Maradona", nombrado de esta manera el pasado viernes en honor al astro argentino recientemente fallecido.

