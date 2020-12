El Gobierno argentino realza el aporte de Tabaré Vázquez a la "Patria Grande"

Fotografía tomada el pasado 29 de febrero en la que se registró al expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez (c), quien falleció este domingo, a los 80 años, tras una larga enfermedad. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El mandatario argentino, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lamentaron este domingo el fallecimiento del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, realzando que haya hecho posible que el progresismo llegara a Uruguay y su aporte al ideal de la "Patria Grande" latinoamericana.

"Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos", expresó Fernández en Twitter.

Unos minutos antes, Fernández de Kirchner había tuiteado: "Lamento mucho el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Su llegada a la presidencia de Uruguay, en representación del Frente Amplio, ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos".

Vázquez, quien falleció hoy a los 80 años tras una larga enfermedad, se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio, y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.

Sin embargo, durante la Presidencia de Fernández de Kirchner (2007-2015) como de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina mantuvo una relación conflictiva con Uruguay mientras transcurría el primer mandato de Vázquez, al punto que posteriormente, el dirigente uruguayo reconoció haber pedido ayuda en aquel momento al entonces presidente estadounidense, George W. Bush, por si el conflicto iba a mayores.

Se debió a la instalación de una planta de pasta de celulosa en el departamento de Río Negro (oeste), a orillas del río Uruguay -limítrofe con Argentina-, que originó cortes de ruta, piquetes y una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya.

Por su parte, el canciller argentino, Felipe Solá, también expresó "dolor por la muerte de Tabaré Vázquez", en un tuit: "Fue un líder cabal del Frente Amplio y un presidente para todos los uruguayos. Querido por muchos y respetado por todos. Adiós Tabaré".

En tanto, el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) presentó sus respetos al político uruguayo con quien fue contemporáneo en su segundo mandato.

"Tuve la suerte de disfrutar la relación con el expresidente Tabaré Vázquez. Se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur. Mi respeto a su memoria y mi afecto para su familia y el pueblo uruguayo", expresó Macri en Twitter.