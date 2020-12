El alemán Waldschmidt da la victoria al Benfica en el último suspiro

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Lisboa, 6 dic (EFE).- Un gol del internacional alemán Luca Waldschmidt en el último suspiro culminó hoy una remontada (2-1) del Benfica ante el Paços Ferreira que le permitió recortar distancias con el líder Sporting, en un día en el que el Braga tropezó en el campo del Belenenses (2-1), que ganó con golazo de Afonso Sousa.

El Benfica afrontaba el partido con la expectación por la vuelta a la Liga del delantero uruguayo Darwin Núñez, que había estado ausente por covid, pero finalmente fue Waldschmidt quien se llevó el protagonismo, en el minuto 94.

El alemán de 24 años remató de cabeza un centro del luso-brasileño Gabriel que dio los tres puntos a las "águilas", ahora segundas a sólo dos puntos del Sporting, que esta jornada empató.

El marcador lo abrió el Paços Ferreira con un zurdazo imparable del moldavo Oleg a los 24 minutos de juego, y ya en la segunda parte Rafa Silva empató con asistencia de Gilberto.

El español Alex Grimaldo, que estaba en el once titular, no llegó a saltar al césped, aparentemente porque habría sentido molestias en el último momento.

Con la derrota, el Paços, que estaba en puestos europeos, cayó a la sexta posición.

El tropiezo de la jornada fue protagonizado por el Braga, a quien esta vez no le bastó el buen estado de forma del brasileño Galeano, que suma goles y asistencias tanto en Liga como en Europa.

Los "minhotos" cayeron por 2 a 1 en casa del Belenenses, que encaminó el partido en el primer tiempo con tantos de Miguel Cardoso, ex del Deportivo de la Coruña, y de Afonso Sousa.

El joven formado en la cantera del Oporto dejó un golazo: tras intentar un centro que chocó contra el defensa rival, remató con un arco perfecto para colar el balón en la portería.

En la segunda parte, el Braga se quedó con 10 en el 62, pero no se rindió y consiguió acortar distancias con un tanto de penalti de Paulinho, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con ello, ahora es cuarto con 18 puntos, tras ser superado por el Oporto, que sí cumplió en su compromiso del sábado.

Antes, el Santa Clara volvió a las victorias tras dos derrotas consecutivas al imponerse en el estadio del Nacional de Funchal por 1 a 3.

El delantero brasileño Carlos Jr adelantó a los de Azores en el minuto 23 y el iraquí Osama Rashid amplió la ventaja de penalti en el 34.

Apenas cuatro minutos después, el Nacional recortó distancias con un tanto de Kenji Gorré que validó el VAR después de ser mal anulado por fuera de juego. Pero el goleador del Santa Clara, el brasileño Thiago Santana, no dejó posibilidades e hizo el tercero de los visitantes a escasos minutos del final.

Santana, que suma 7 tantos en 9 partidos, aseguró los tres puntos para el Santa Clara, séptimo, mientras que el Nacional se queda décimo.

También hoy, el Rio Ave y el Boavista firmaron un empate a 0 que no sirvió a ninguno de los dos: el primero se mantiene en la zona media de la tabla, todavía a distancia de los puestos europeos, y el club de la ciudad de Oporto sigue al borde del descenso.