Duque dice que los comicios en Venezuela son un "remedo de elecciones"

Bogotá, 5 dic (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, calificó este sábado como un "remedo de elecciones" los comicios legislativos convocados para el 6 de diciembre en Venezuela, al tiempo que dijo que su homólogo Nicolás Maduro es un "dictador" y un "sátrapa".

"Mañana, ese dictador, ese sátrapa, tiene montada una opereta, un remedo de elecciones, para quitarle la voz y la expresión al único vestigio que le queda a Venezuela de resistencia democrática, que es la Asamblea Nacional, que hemos reconocido más de 57 Estados en el mundo", dijo Duque en una intervención desde el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Colombia fue, junto con Estados Unidos, uno de los primeros países en reconocer, en enero de 2019, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que tensó las relaciones entre el país y el régimen de Maduro.

El mandatario colombiano aseguró hoy que el deterioro institucional de Venezuela "es de las cosas más lamentables que se hayan visto en América Latina".

"Ellos intentarán siempre chantajear, presionar, valerse de todo tipo de mecanismos para tratar de legitimarse, pero nosotros no vamos a legitimar jamás esa dictadura, porque el día que legitimemos esa dictadura habremos perdido todos los principios democráticos en los que se fundamenta esta República", agregó Duque.

Poco más de 20 millones de venezolanos están llamados a escoger 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes y en toda esa gama de candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos.

Sin embargo, pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

CONTRA EL 'CARTEL DE LOS SOLES'

Duque también se fue lanza en ristre contra el 'Cartel de los Soles', al que tachó de Bacrim, como se conoce en Colombia a las bandas criminales.

"Al otro lado, los que están en el poder son de una Bacrim. Son una Bacrim. El 'Cartel de los Soles' es una Bacrim. Ellos son los aliados de la 'Narcotalia'. Son los aliados también del ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional)", aseguró al relacionar al cartel con bandas criminales como 'Los Caparros', 'Los Pelusos' y el 'Clan del Golfo'.

Duque se refirió además a la situación de Norte de Santander, región en la que está ubicado el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

"Lo que hemos visto de Norte de Santander, de adaptarse, de reinventarse, para no depender únicamente del estado de ánimo de un dictador sino tener su economía pujante y mirar a distintos lugares, eso para mí también vale muchísimo lo que es esta cultura nortesantandereana", aseguró.

La frontera de Colombia con Venezuela fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden del Gobierno de ese país, y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por el presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta encabezando una caravana de ayuda humanitaria.

Según datos de Migración Colombia, a septiembre de 2020 en el país estaban 1.715.831 de venezolanos, un 0,4 % menos con respecto a los 1.722.919 registrados en agosto.