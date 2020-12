Don Qujote le planta cara a la covid con ayuda del Ballet Cubano de Miami

Fotografía cedida por el Ballet Clásico Cubano de Miami de una escena de la obra "Suite de Don Quijote". El auditorio Fillmore de Miami Beach, uno de los templos de la escena en el sur de Florida, reabrirá este sábado sus puertas al público por primera vez después del confinamiento por la pandemia con la "Suite de Don Quijote", a cargo de la compañía Ballet Clásico Cubano de Miami. EFE/ Cortesía Ballet Clásico Cubano de Miami/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Miami, 5 dic (EFE).- El auditorio Fillmore de Miami Beach, uno de los templos de la escena en el sur de Florida, reabrirá este sábado sus puertas al público por primera vez después del confinamiento por la pandemia con la "Suite de Don Quijote", a cargo de la compañía Ballet Clásico Cubano de Miami.

Solo 500 personas podrán presenciar el espectáculo en esta sala con capacidad para unos 3.000 espectadores, debido a las medidas de seguridad por la covid-19, pero gracias al "streaming" lo podrá ver mucha más gente.

Este es el primer espectáculo de danza con público que se realiza en el Fillmore, parte del teatro Jackie Gleason de Miami Beach, desde que a mediados de marzo pasado Florida entró en confinamiento por la covid-19.

No habrá intermedio para evitar aglomeraciones y tanto el público como los empleados del teatro deberán llevar mascarillas en todo momento. Solo los bailarines están exentos de cumplir con esa medida para evitar el contagio.

El colombiano Eriberto Jiménez, directo artístico de este ballet fundado en 2006 por el cubano Pedro Pablo Peña, de quien fue la mano derecha durante 30 años, subrayó que es "una sensación rarísima" y a la vez un placer volver a bailar ante el público.

Debido a la necesidad de que no haya intermedio, se han escogido solo algunas escenas de los ballets ra sobre el personaje de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y el espectáculo dura 65 minutos.

Desde el 28 de diciembre la compañía no ha actuado con público, aunque sí ha hecho presentaciones online, como las programadas para la última edición del Festival Internacional de Ballet de Miami, cuya última edición fue íntegramente virtual.

Para 2021 tienen varias presentaciones en teatros más pequeños que el Fillmore y para junio un espectáculo en el Miami Dade County Auditorium, una sala de gran tamaño, donde presentarán "La fille mal gardée", una obra de tono cómico de unos 60 minutos.