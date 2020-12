David Bisbal desvela que su familia no ha conocido todavía a su hija Bianca

04/12/2020 DAVID BISBAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS



MADRID, 6 (CHANCE)



David Bisbal explica lo que ha supuesto la llegada de su hija Bianca en esta época tan difícil: "Pues está imagínate, tiene un mes y nos está dando guerrilla pero lo cierto es que imagínate la felicidad dentro de toda la dificultad que hemos tenido pues tener también una noticia fantástica dentro del núcleo familiar ha sido excelente. Así que nada, ha sido el primer trabajo que he hecho después del nacimiento de mi hija y estoy muy feliz".



El cantante asegura que la pequeña aún no se parece a nadie y explica la diferencia con sus hermanos: "Es más tranquilita, eso sí. Es muy delicada, muy guapa, cada vez se va poniendo más guapa. las niñas son más tranquilitas en mi casa y en mi caso y el niño pues es un terremoto, es como bam bam de los picapiedra".



David cuenta que su familia aún no ha podido conocer a su hija a causa de la pandemia: "Mi familia todavía no ha podido venir a conocer a mi hija". Y es que la pandemia del Covid ha sido muy duro para todos, pero el cantante nos ha explicado cómo se ha pasado en su familia: "Dentro de mi familia ha sido duro, pero no nos ha quedado más remedio que ser responsables y sobre todo de cuidarnos". Para el 2021 Bisbal tiene un deseo claro: "Le pido que realmente todas esas noticias fantásticas de posibles vacunas den resultado de verdad y que todo el mundo vuelva a recuperar todo lo que se ha perdido, en algunos casos será imposible, pero que volvamos de nuevo a sonreír, a quitarnos la mascarilla, abrazarnos, besarnos...".