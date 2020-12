Coronavirus.- Reino Unido vislumbra el "principio del fin" del virus con las primeras vacunas ya en los hospitales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El director médico del Sistema Nacional de Salud inglés, Stephen Powis, ha pronosticado el "principio del fin" del coronavirus tras confirmar que han comenzado a llegar las primeras vacunas a los hospitales para comenzar el martes formalmente con el proceso de vacunación.



"Sentimos que es el principio del fin. Como médico, este es un momento verdaderamente emocionante", ha afirmado Powis en declaraciones recogidas por la cadena británica de noticias Sky News.



Powis ha advertido en cualquier caso de que será "la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país" y que será "una maratón, no un esprint". "Nos llevará muchos meses vacunar a todo el mundo que lo necesite", ha añadido.



El responsable médico del sistema público de salud inglés ha explicado que habrá personal extra para ayudar con el programa de inmunización a la vez que se mantendrán todos los tratamientos ajenos a la COVID-19.



Por otra parte, el Ministerio de Sanidad británico ha informado este domingo de 17.272 nuevos casos y 231 fallecimientos vinculados al coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, cifras inferiores en muertes pero no en contagios a las del sábado, cuando se dio cuenta de 397 muertes y 15.539 nuevos casos.



En total son más de 1,7 millones de casos confirmados de la enfermedad en todo Reino Unido y 69.752 las muertes desde el inicio de la pandemia. Reino Unido ronda los 20.000 nuevos contagios desde finales de octubre y aunque parece que ha superado el pico de la segunda ola, no termina de reducir tan drásticamente los casos como otros países comparables.