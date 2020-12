Carlos Jean nos desvela los proyectos que tiene entre manos

03/12/2020 CARLOS JEAN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS



MADRID, 6 (CHANCE)



Carlos Jean es uno de los grandes compositores y productores musicales de nuestro país. Siempre detrás de sus canciones y de todo lo que crea con su arte, el artista ha mostrado su naturalidad y espontaneidad en Idol Kids, donde le hemos podido conocer mejor y llegar hasta sus sentimientos. Y es que su gran relación con Isabel Pantoja y Edurne nos ha dejado fascinados en todas las entregas del programa, ya que son tres grandes profesionales cada uno en su ámbito.



Después de este año tan negativo, Carlos Jean nos ha desvelado la cantidad de proyectos que tiene entre manos: "Siempre he sido una persona que ha trabajado en diferentes facetas y ha sido la televisión lo más visible, ese Idol Kids, pero también he tenido mucha suerte porque he comenzado de nuevo, llevaba siete u ocho bandas sonoras de cine y ha vuelto con 'hasta el cielo' que sale ahora al finales de diciembre y luego una película más, un par de acciones más con series... muy contento, hay mucho trabajo, estoy haciendo el nuevo disco de bebe, tenía muchas ganas de volver a trabajar con ella y luego trabajando mis canciones, intento estar en constante alimentación musical. El año que viene, música, música y más música".



En cuanto a la importancia de la música en nuestras vidas, Carlos nos comenta que: "Durante el confinamiento absoluto nos acompañó, creo que nosotros teníamos la necesidad, egoístamente o era darle las gracias a los artistas por hacer cosas en casa, teníamos la necesidad de proyectar el lenguaje musical, había muchas acciones online, eso hace que haya una comunión entre la música, la gente y la gente se ha dado cuenta de que la música es una de las mejores herramientas". Y no duda en transmitir su opinión al respecto: "Tiene que estar en los sistemas educativos, e nuestras porque nos ayuda y el paso de este año nos ha enseñado que tenemos que utilizar mucho más la música".