Barranquilla estará en toque de queda en la tradicional "noche de velitas"

Vista de la tradicional 'Noche de las Velitas' en Colombia. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Barranquilla (Colombia), 6 dic (EFE).- La ciudad colombiana de Barranquilla tendrá toque de queda durante la "noche de velitas" para prevenir el contagio del virus de la covid-19, que en los últimos días ha tenido un notable incremento en esa zona, informaron este domingo las autoridades locales.

En un comunicado la Alcaldía de Barranquilla anunció la restricción de la movilidad desde las once de la noche del 7 de diciembre hasta las 6 de la mañana del siguiente día.

"Tal como lo dijimos esta semana, hemos evaluado tanto el momento epidemiológico en el que está la ciudad como los posibles escenarios que pueden generar focos de contagio. Nuestra prioridad siempre será proteger la vida, la salud y el empleo de los barranquilleros, por lo que aplicaremos los controles necesarios para velar por el estricto cumplimiento de las medidas", expresó el alcalde, Jaime Pumarejo Heins.

A diferencia de otras regiones de Colombia, en donde la celebración de velitas es en la tarde y noche del 7 de diciembre, en Barranquilla es en la madrugada del 8.

En Barranquilla el pico en las cifras de contagios ocurrió en los meses de junio y julio, cuando la ciudad registró uno de los índices más altos por cada 100.000 habitantes.

Hasta el momento, en Barranquilla las autoridades de salud tienen registro de 46.532 contagios y 1.756 fallecimientos por la covid-19.

REUNIONES CONTROLADAS

La fiesta de las velitas es una de las más tradicionales de Colombia, con la que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Pumarejo insistió en que esta es una época para estar en familia: "Les quiero pedir que ojalá puedan pasar en casa, con su núcleo familiar cercano. Llevamos muchos meses haciendo las cosas bien, asegurándonos de que ese enemigo se mantenga a raya".

"Recordemos que esto no ha terminado, todavía está aquí y todavía es letal, y que un descuido puede terminar con la vida de un familiar. Estas recomendaciones son para salvarle la vida a la gente", subrayó.

El alcalde explicó que "tradicionalmente el 7 de diciembre es una fecha en la que se encuentran amigos y conocidos, y son precisamente esas reuniones las que están ocasionando los contagios. Nuestra recomendación sigue siendo realizar pequeñas reuniones en familia".

Además del toque de queda en la noche de velitas, la alcaldía también dispuso que hasta el 16 de enero las reuniones sociales no podrán superar los diez asistentes.

También quedó prohibido el consumo de alcohol en espacio público y establecimientos de comercio no autorizados.