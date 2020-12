AMP.- Venezuela.- Maduro vota en Caracas y defiende la legitimidad de las elecciones

06/12/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras votar en las elecciones legislativas de Venezuela, el 6 de diciembre de 2020 POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha votado este domingo en el marco de las elecciones legislativas para renovar la Asamblea Nacional y ha defendido la legitimidad del proceso a pesar de las denuncias de fraude de la oposición.



"He cumplido como presidente, pero sobre todo como ciudadano, en paz, en democracia, como debe ser en nuestro país dirimir nuestras diferencias a través del debate, a través de la verdad de cada quien, a través del respeto, y elegir nuestras instituciones republicanas", ha declarado Maduro tras votar.



El mandatario venezolano ha ejercido su derecho al voto en la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, situada dentro del complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas. "Hoy, con el voto del pueblo, estamos haciendo justicia", ha remachado.



Posteriormente, Maduro ha comparecido en rueda de prensa acompañado por varios ministros en la que ha vuelto a cargar contra la oposición, a la que reprocha el no haber respondido a la mano tendida que presentó el propio presidente tras la victoria de la oposición en la última cita electoral.



"El imperio norteamericano quiere destruir las instituciones democráticas, nuestra institucionalidad para colonizarnos. Es un proyecto de colonización para América Latina que fracasó", ha declarado Maduro. "Exigimos respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo, Venezuela no es colonia de nadie", ha remachado.



Al ser interrogado por la postura del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha invitado a la oposición que rechaza los comicios a repensar su postura.



"Es un hombre de diálogo. Muchas veces ha venido inclusive en secreto y ha dialogado con toda la oposición y nos ha trasladado mensajes y nos ha permitido enviar mensajes a la oposición", ha recordado Maduro. "Es consciente de que un sector importante de la oposición venezolana inscribió candidaturas. Hago un llamado a la oposición: que abandone el camino y pidamos con una sola voz el levantamiento de todas las sanciones", ha añadido.



Además, ha señalado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como cabeza visible de esta campaña "para evitar que hubiera elecciones". "Le dieron mucho billete a Guaidó para un octubre rojo, para un noviembre de insurreción, pero no pudo. Ni para eso vale", ha afirmado.