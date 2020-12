Almirón: "Un buen empate ante un buen rival que nos hace crecer"

El entrenador del Elche, Jorge Almirón, durante el partido ante el Villarreal de LaLiga disputado este domingo en el estadio de la Cerámica. EFE/ Domenech Castelló

Villarreal (Castellón), 6 dic (EFE).- El entrenador del Elche, Jorge Almirón, dijo este domingo, tras la igualada de su equipo ante el Villarreal (0-0) en La Cerámica, que fue "un buen empate ante un buen rival" que les hace crecer deportivamente.

“Un empate que nos sabe bien, bien trabajado con un rival muy complicado. En la primera parte quisimos la pelota, arriesgando un poco más, pero trabajamos muy bien defensivamente y no vi muchas ocasiones suyas. En la segunda, por su parte pusieron más, fallamos algún pase, pero no sufrimos y estuvimos bastante seguros atrás", resumió el técnico argentino.

"Queríamos haber atacado más, pero al errar los pases nos entró la duda y quizá nos echamos un poco atrás”, señaló.

Almirón también recordó que el Villarreal llevaba marcando goles un año entero y que no lo haya hecho este domingo esa "mérito" de su equipo "en su trabajo".

"No generaron mucho, otro cero en la portería y eso es bueno, seguimos creciendo y trabajando. Los rivales llevan mucho tiempo y nosotros estamos armando el equipo poco a poco. Yo cero que ahora estamos bien, estamos fuertes en el físico y poco a poco nos iremos soltando”, destacó.

Asimismo, resaltó que en general le gustó "la concentración, el trabajo en los duelos individuales y las ayudas" de sus jugadores.

"Por momentos tuvimos posesión con calidad, ellos apretaron arriba y lo hicimos bien sacando la pelota igual”, concluyó.