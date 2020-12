Abstenerse o votar, cruce de últimas llamadas para los comicios venezolanos

Los venezolanos cumplieron este sábado el último día de reflexión antes de los comicios parlamentarios en medio del cruce de llamadas del chavismo a votar "por la paz", y de las fuerzas opositoras que lidera Juan Guaidó, que han pedido a los ciudadanos quedarse en casa y abstenerse de participar. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ/Archivo

Caracas, 5 dic (EFE).- Los venezolanos cumplieron este sábado el último día de reflexión antes de los comicios parlamentarios en medio del cruce de llamadas del chavismo a votar "por la paz", y de las fuerzas opositoras que lidera Juan Guaidó, que han pedido a los ciudadanos quedarse en casa y abstenerse de participar.

"Faltan 12 horas para un lindo amanecer y que empiece el proceso de votación popular (...), si usted quiere paz, si quiere democracia, ejerza su derecho al voto mañana domingo", dijo hoy el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV.

Maduro también presentó al ex presidente boliviano Evo Morales, que lidera una delegación de figuras políticas de ese país que observarán las parlamentarias venezolanas.

Junto al presidente venezolano, su esposa y candidata a ocupar uno de los 277 escaños de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Cilia Flores, respaldó la llamada a la participación que hizo el gobernante chavista y afirmó que en la tarjeta electoral hay opciones "para todos los gustos".

"Hay partidos de oposición" en las elecciones, dijo Flores, a quien Maduro llama en público primera combatiente para evitar referirse a ella como primera dama.

TARJETAS "SECUESTRADAS"

Pero la candidata no aclaró que los principales partidos de oposición -como el histórico Acción Democrática- tomarán parte en estos comicios después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera a sus antiguas directivas, que llamaban a la abstención, e impusiera otras.

Además, y como era de esperar, los líderes históricos de estas formaciones opositoras se mantienen al margen de las elecciones, que rechazan, y este mismo sábado pidieron nuevamente boicotearlas.

"Este 6 de diciembre, votar por la tarjeta secuestrada de Acción Democrática (AD) es votar por el régimen ¡No te dejes engañar, AD no participa en el fraude!", escribió en Twitter el dirigente opositor Henry Ramos, que se identifica en la red social como secretario general nacional de AD, un cargo en el que el Consejo Nacional Electoral reconoce a Bernabé Gutiérrez, un antiguo colaborador de Ramos.

"Estamos a pocas horas de que se vuelva a dar un fraude electoral en Venezuela (...), los verdaderos acciondemocratistas no salimos a avalar esta farsa electoral", dijo, en tanto, el diputado Carlos Prósperi, colaborador de Ramos.

QUEDARSE EN CASA

Guaidó, por su parte, volvió a pedir a los venezolanos no participar en las elecciones, que calificó de "farsa", como una forma de demostrar "rechazo" a la Administración de Maduro, un antiguo chófer de autobús que gobierna esta nación sudamericana desde 2013.

"El llamado a los venezolanos es a quedarse en casa (...), mañana (domingo) es un día para demostrar rechazo, repudio (al Gobierno de Nicolás Maduro)", manifestó.

El dirigente opositor también señaló que con la elección legislativa se pretende "aniquilar la alternativa democrática" en Venezuela.

"Esa es la intención de la dictadura, no les interesa la legitimidad", agregó.

Más de 20,7 millones de venezolanos están llamados a las urnas este domingo, 6 de diciembre, para renovar el unicameral Parlamento de Venezuela, el único poder que controla la oposición.

OPERATIVO LISTO

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo hoy que la Fuerza Armada está "desplegada" en un operativo que se conoce como Plan República, y que garantiza la seguridad de los equipos y centros electorales en las más de 29.600 mesas de votación.

"Todo va muy bien, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (está) desplegada en todo el territorio nacional (...), todo está en su lugar, faltas tú querido hermano, querida hermana, te esperamos mañana, participar es muy importante", insistió el ministro en un vídeo divulgado en Twitter.

Como respuesta a los comicios, Guaidó convocó una consulta popular, que se celebrará entre el 7 y el 12 de diciembre, en la que los ciudadanos responderán si rechazan las parlamentarias, si exigen "el cese de la usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro y si "ordenan" hacer las gestiones necesarias para "rescatar" la democracia.

Guaidó dijo hoy que participar en esta consulta será un "desafío" al Gobierno de Maduro, que calificó como una "dictadura", y auguró la persecución, en los próximos días, de los dirigentes opositores que promueven este mecanismo.