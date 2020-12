60-74. El Real Madrid se impone al Burgos en un deslucido partido

GRAF1516. BURGOS, 06/12/2020.- El pívot cubano Jasiel Rivero (d), del Hereda San Pablo Burgos, lucha con Rudy Fernández, del Real Madrid, durante el partido de la Liga Endesa que San Pablo Burgos y Real Madrid jugaron este domingo en el Coliseo de Burgos. EFE/Santi Otero

Burgos, 6 dic (EFE).- El Real Madrid se impuso este domingo al Hereda San Pablo Burgos (60-74), en un encuentro en el que los blancos dominaron en todo momento pese al poco acierto por parte de ambos equipos.

La falta de tiro exterior condenó a los burgaleses en la segunda mitad, en un encuentro en el que no hubo brillo y en el que Rudy Fernández fue el más destacado junto a Thompkins.

El trepidante ritmo que impuso el Real Madrid marcó los primeros minutos de partido, con un Alberto Abalde dominante que en apenas ocho minutos anotó cuatro puntos y cogió cuatro rebotes y un gran Fabien Causeur que obligó a los burgaleses a ir perdiendo por una amplia diferencia (6-17).

Los burgaleses se engancharon al partido gracias a un parcial de 10-0 que redujo totalmente la diferencia que los de Pablo Laso habían tenido al acabar el primer cuarto pese a dominar el rebote defensivo (16-17).

Los triples de Thad McFadden permitieron al conjunto local seguir en el partido, mientras que las defensas adquirieron todo el protagonismo en el encuentro, algo significativo dada la baja anotación en los dos conjuntos más anotadores de la liga.

El Hereda San Pablo Burgos se precipitó en el tiro exterior y no pudo capturar rebotes ante el poderío en la pintura de Walter Tavares (22-28), sin embargo, volvió a aparecer McFadden apoyado por Dejan Kravic para dejar el 29-34 al descanso.

Tras el paso por el vestuario, el Real Madrid fue arrollador, con un parcial de 0-9 abrió ventaja que costó mucho al San Pablo que no podía hacer frente debido a que no tenía un juego fluido desde el punto de vista ofensivo (41-56).

No fue el día en ataque para ninguno de los dos equipos, pero la verdad es que los de Laso pusieron de manifiesto la calidad como equipo para poco a poco acercarse a la victoria, aunque lo intentara de todas las maneras el San Pablo (52-61).

El Real Madrid se aprovechó de los errores burgaleses para ampliar distancia, mientras que los de Peñarroya maquillaron el resultado en uno de sus peores días en ataque (60-74).

La falta de acierto exterior condenó a los burgaleses en la segunda mitad, lejos de sus registros anotadores lo que facilitó mucho el trabajo a los blancos que no hicieron un juego fluido tras tres partidos en cinco días.

- Ficha técnica:

60 - Hereda San Pablo Burgos (16+13+12+19): Dejan Kravic (14), Vitor Benite (13), Miquel Salvó (2), Jasiel Rivero (2), Alex Renfroe (2) – cinco inicial– Alex Barrera (0), Thad McFadden (9), Jordan Sakho (6), Omar Cook (5), Xavi Rabaseda (3), Khadim Fall (-) y Ken Horton (4).

74 - Real Madrid (17+17+22+18): Fabian Causeur (9), Anthony Randolph (9), Alberto Abalde (4), Nico Laprovittola (13), Trey Thompkins (8) – cinco inicial - Rudy Fernández (10), Carlos Alocen (0), Gabriel Deck (6), Usman Garuba (2), Edy Tavares (6), Sergio Llull (8) y Jeffery Taylor (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Vicete Bultó, Alberto Baena. Expulsado por el Real Madrid Antony Randolph por acumulación de técnica y antideportiva.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos a puerta cerrada.