102-81. El Unicaja brilla y anula al UCAM

El pivot brasileño del UCAM Murcia, Augusto Lima (d), lucha por un balón con el ala-pívot estadounidense del Unicaja, Tim Abromaitis y el pivot del Unicaja, Rubén Guerrero, durante el partido la jornada 13 de la Liga Endesa disputado este domingo en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena en Málaga. EFE/Carlos Díaz

Málaga, 6 dic (EFE).- El Unicaja brilló, a pesar de sus bajas, y anuló al UCAM Murcia en un gran partido en el que ganó con contundencia (102-81) para encadenar su quinta victoria, con el escolta malagueño Francis Alonso como máximo anotador del encuentro, con 18 puntos, frente a los 17 anotados por el base visitante Conner Frankamp.

El UCAM Murcia le cogió rápido la medida al Unicaja y se puso por delante con facilidad en el electrónico en un primer cuarto con muchos puntos y donde la máxima renta la consiguieron los de Sito Alonso con un 17-23, lo que hizo que los verdes reaccionaran con un triple de Adam Waczynski y una penetración de Darío Brizuela.

Con ese parcial de 5-1, los locales redujeron a un punto la distancia a favor de los murcianos al término del primer asalto (22-23, m.10).

El segundo cuarto se convirtió en una lucha por liderar el luminoso del Martín Carpena y la balanza fue de un lado a otro hasta que los cajistas se soltaron desde la línea de 6,75 con dos tiros de tres consecutivos -el primero de Carlos Suárez y el segundo para Francis Alonso- y una canasta Volodomyr Gerun (37-30, m.15), lo que obligó a Sito Alonso a pedir tiempo.

El vendaval cajista prosiguió en forma de triples y, con cuatro consecutivos, los de Luis Casimiro consiguieron abrir hueco ante un conjunto murciano que sumó gracias a Conner Frankamp, con 13 puntos en su casillero, pero no fue suficiente para evitar que los andaluces se fueron al descanso con 55-44 tras un triplazo de Wacyznski.

A los dos minutos del tercer cuarto, el Unicaja ya sumaba 8 triples, lo que le permitió aumentar su máxima ventaja, en este caso de 16 puntos, en el marcador (62-46), si bien en el ecuador del tercer juego el UCAM reaccionó y Casimiro tuvo que pedir pidió tiempo al encajar un parcial de 0-8, con dos triples seguidos de David DiLeo (66-61, m.25).

Los de Sito Alonso no supieron cómo manejar sus buenos momentos y los malacitanos devolvieron el 8-0 de parcial, volvieron a dominar sin problemas y llamaron la atención de Frankamp y Sadiel Rojas, que se resistieron a dar el partido por perdido (78-67).

El último tramo del partido no fue más que una continuación de lo vivido en el segundo y el tercer cuartos, ya que el Unicaja se mantuvo cómodo y bien posicionado en el rebote ofensivo, tanto que con un +15 en el ecuador del tramo final Sito Alonso volvió a pedir tiempo para intentar despertar a los suyos, aunque sin mucha opción (84-69).

A poco más de dos minutos para el final, Carlos Suárez puso al Unicaja con 95 puntos y una renta de 20 puntos que encaminó a su equipo hacia la quinta victoria consecutiva y dejando sin opción al UCAM Murcia, que en el minuto 9 del cuarto tan solo había podido anotar 8 puntos. Al final, el joven canterano Pablo Sánchez alcanzó los 100 puntos para los locales en un partido que resolvieron con mucha solvencia (102-81).

- Ficha técnica:

102 - Unicaja (22+33+23+24): Thompson (10), Alonso (18), Abromaitis (9), Guerrero (8), Mekel (10) -cinco inicial-, Brizuela (9), Sánchez (1), Wacyznski (16), Nzosa (-), Suárez (13), Gerun (8) y Bouteille (-).

81 - UCAM Murcia: (23+21+23+14): Davis (8), Lima (15), Rojas (12), Frankamp (17), DiLeo (9) -cinco inicial-, Townes (-), Luz (-), Bellas (9), Malmanis (-), Radovic (2), Jok (7) y Cate (2).

Árbitros: Hierrezuelo, Oyón y Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Endesa, disputado a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga.