Villoro aboga por la unidad y Calderón pide cambios en la FIL de Guadalajara

Combo de fotografías cedidas por La FIL, de la periodista Carmen Aristegui y el escritor Juan Villoro. Dos pesos pesados del mundo de la cultura y la comunicación en México. EFE/FIL/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 4 dic (EFE).- Dos pesos pesados del mundo de la cultura y la comunicación en México, Juan Villoro y Carmen Aristegui, presentaron el libro del primero, "Examen extraordinario", en la FIL de Guadalajara este viernes, en un día en el que el expresidente Felipe Calderón presentó "Decisiones difíciles".

"Una de las lecciones de la pandemia es que como individuos solos valemos muy poco. Espero que cuando regresemos hagamos las cosas mejor. Ojalá todo esto nos incentivara", expresó Villoro en entrevista con la periodista Aristegui.

Durante el acto virtual, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el escritor y periodista presentó su libro "Examen extraordinario", en el que recopila algunos de los cuentos de sus últimos 30 años de carrera que, aseguró, fueron los primeros que le vinieron a la cabeza al pensar en esta obra.

Junto a Aristegui, reflexionó sobre la necesaria unidad para que cambien las cosas, ya que el mundo se encuentra ante una oportunidad.

"Ahora tenemos una nueva oportunidad de parar el 'ecocidio' que está acabando con nosotros. También las polarizaciones absurdas que hay (...) cuando la lectura del virus es que solo podemos salir si estamos unidos. Ojalá haya algo totalmente distinto a lo que conocemos como normalidad pero, insisto, el ser humano desperdicia oportunidades", continuó.

Villoro también puso sobre la mesa la importancia de la cultura y la educación que han significado para muchos un refugio y una conexión con lo espiritual durante esta cuarentena, algo que, dijo, los gobiernos no están reconociendo y se están centrando en privilegiar el sector económico para salir de la crisis.

Sobre su obra, se mostró humilde y reconoció sus relatos como algo que ya pertenece más a los lectores que a sí mismo, lo que consideró la mayor virtud de los que recoge en "Examen extraordinario".

CALDERÓN RECLAMA ATRAER INVERSIÓN

Por su parte, de manera simultánea a través de conferencia en línea también en el contexto de la FIL, el expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) dijo que debido a los gestos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador de "rechazo y agresión" a la iniciativa privada y a los inversores no habrá inversión extranjera México en 2021 y tampoco habrá crecimiento.

"Por los gestos que ha tomado en su segundo año de gobierno, de rechazo y agresión a la iniciativa privada y al sector energético, eso augura que no habrá inversión extranjera en México y también augura que no va haber crecimiento económico", dijo Calderón durante la presentación de su libro "Decisiones Difíciles" (2020).

El expresidente habló de las complejidades de gobernar, repasó varias anécdotas de que vivió en su administración y cómo la toma de decisiones afectan a la vida de millones de personas.

Calderón explicó que el libro termina, precisamente, con una carta dirigida a López Obrador.

"Le he enviado varias cartas al presidente, la última fue esa, que ocurrió al cumplir su primer año de gobierno", relató Calderón, al considerar que López Obrador "ha cambiado totalmente la perspectiva desde su primer año de gobierno, y en el segundo creo que ha cambiado para mal".

Dijo que en la carta le propone varias cosas que para rectificar "la terrible caída económica que ya traíamos desde 2019 y antes de la pandemia, y una de las decisiones que podía tomar y traer miles de millones de dólares a México de inversión era la reconsideración de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México".

La obra se construía en Texcoco, Estado de México, y López Obrador la canceló mediante una consulta ciudadana en octubre de 2018, en la etapa del cambio de gobierno.

"Además de atraer inversión era tener la confianza de toda inversión extranjera en México la cual necesitábamos en 2019 y 2020 y que vamos necesitar (en 2021) porque no habrá recuperación económica sino hay inversión", dijo.

"Gobernar es decidir. No es ni remotamente algo simple", apunta en la primera línea del texto en el cual Calderón reflexiona sobre esa compleja tarea y lo que significa tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, decisiones que, a fin de cuentas, nadie más quiere tomar.