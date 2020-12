Venezuela añade 329 casos y cuatro muertes por la covid-19

"En las últimas 24 horas se confirmaron un total de 329 nuevos contagios en el territorio nacional: 284 casos comunitarios y 45 importados", indicó a través de la red social. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 4 dic (EFE).- Venezuela sumó este viernes 329 nuevas infecciones por la covid-19 y a su vez registró otras cuatro muertes por esta enfermedad, informó en Twitter la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"En las últimas 24 horas se confirmaron un total de 329 nuevos contagios en el territorio nacional: 284 casos comunitarios y 45 importados", indicó a través de la red social.

Los contagios comunitarios se produjeron dentro de las regiones de Venezuela, principalmente en Caracas, mientras que los "importados" se refiere a los ciudadanos que retornaron infectados al país y que, en algunos casos, son retenidos durante varios días en las fronteras terrestres, bajo cuarentena obligatoria.

Sobre los fallecidos, Rodríguez detalló que se trata de una mujer de 58 años y tres hombres con edades comprendidas entre los 57 y los 76 años.

La vicepresidenta recordó que han transcurrido 264 días desde que se detectó el primer contagio en el país por esta pandemia que ha dejado más de un millón y medio de muertes en el mundo.

Con el balance presentado este viernes, el total de contagios contabilizados en el país se eleva hasta 103.877, de los cuales el 95 % ya se han recuperado, según el Ejecutivo de Nicolás Maduro, mientras que un total de 913 personas han fallecido por esta enfermedad.

ELECCIONES EN PANDEMIA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó a instalar este viernes las mesas de votación para las elecciones legislativas del domingo, en las que no participará la oposición mayoritaria que lidera el actual jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

La jornada también estuvo marcada por el comienzo de la reflexión de cara a las votaciones, un período en el que están prohibidos los actos políticos y de difusión de propaganda en los medios de comunicación.

Entre las otras restricciones, la norma electoral establece la llamada ley seca, que empezó a regir este viernes y mantendrá suspendida la venta de licores hasta el martes 8 de diciembre.

Por su parte, las autoridades vigilan el cumplimiento de normas como la prohibición de volar aeronaves no tripuladas (drones) durante estos días, así como de celebrar reuniones públicas masivas.

Una regla clásica en Venezuela cada vez que se celebran elecciones, que se han realizado 25 procesos en lo que va de siglo, es el cierre de fronteras, una medida que en esta oportunidad no se ha tenido que tomar, pues estos pasos se encuentran cerrados desde marzo debido a la pandemia por la covid-19.

El CNE y el Ejecutivo han asegurado que el proceso de votación será seguro y no propagará el virus.