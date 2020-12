Un grave incendio daña una iglesia centenaria de Nueva York, sin fallecidos

Bomberos atienden un incendio que afecta a Middle Collegiate Church, en Nueva York, este 5 de diciembre de 2020. EFE/Jason Szenes

Nueva York, 5 dic (EFE).- Un grave incendio dañó una iglesia centenaria en el East Village de Nueva York este sábado y obligó al Departamento de Bomberos a desplegar más de cien efectivos que seguían sofocando el fuego casi después de cinco horas, sin que se hayan registrado fallecidos.

El incendio comenzó sobre las cinco de la madrugada en un edificio vacío y se extendió a la iglesia protestante contigua, la Middle Collegiate Church, que fue construida en 1892 y ha sido escenario de acontecimientos históricos de la historia de EE.UU., según medios locales.

Algunos vecinos grabaron videos del conocido santuario siendo devorado por las llamas durante la noche, unas impactantes imágenes que han sido compartidas en las redes sociales y han provocado una amplia respuesta solidaria.

La reverenda Jacqui Lewis, que sirve en el templo, dijo a través de su cuenta de Twitter que la comunidad está "devastada" pero aseguró que "ningún fuego puede frenar el amor revolucionario" y se mostró agradecida de que no haya habido fallecidos.

Cerca de las diez de la mañana, los bomberos seguían trabajando en el incendio de "6 alarmas" -una categoría que implica un gran despliegue, de más de un centenar de agentes- pero ya no se observaba fuego, de acuerdo a la cuenta del Departamento.

El edificio contiguo, de cinco pisos, fue víctima de un incendio accidental en febrero debido a un fallo eléctrico y no se conoce la causa de este nuevo incidente, que ha hundido su tejado y suelos, además del tejado de la iglesia, según las autoridades.

"Desafortunadamente parece que ha sido bastante malo, el santuario no está en buena forma y tenemos unas ventanas con cristaleras tintadas preciosas de Tiffany que se han perdido", dijo al canal ABC7 la ministra del centro, Amanda Ashcraft.

Middle Church sostuvo en un mensaje que la Iglesia "no es un edificio, pero los edificios importan", por lo que ha abierto una página para recibir donaciones.