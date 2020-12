Sordo pierde el liderato a falta de una jornada

El piloto español Dani Sordo pilota su Hyundai i20 Coupee WRC durante la primera manga del rally de Monza (Italia), este viernes. EFE/Reporter Images

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El español Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) terminó segundo en la tercera jornada del Rally de Monza disputada este sábado, a 17.8 del francés Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), líder a falta de una ronda para la conclusión del campeonato.

La jornada de este sábado, marcada por la fuerte nevada, tuvo como protagonista al francés Ogier, que, tras acabar tercero el pasado viernes, lideró cuatro de las cinco especiales disputadas en el penúltimo acto de la competición, el resto fueron canceladas.

Dani Sordo, que fue penalizado con 10 segundos por saltarse una chicane en la sexta etapa, perdió el liderato en la séptima especial a manos del piloto francés. En la octava, lo volvió a recuperar y finalmente terminó segundo en la clasificación, a 17.8 del piloto de Toyota, que firmó una actuación sobresaliente para colocarse líder en Monza a falta de una jornada.

El español afirmó que le gusta conducir en estas condiciones, pero admitió que los tramos están siendo complicados y que no quiere cometer ningún error para darle a Hyundai el título de marcas.

El programa de este sábado (126.95kms) fue muy accidentado. El piloto británico Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) y el noruego Christian Veiby (Hyundai i20 Coupé WRC), se salieron de la carretera en la misma curva, y provocaron que la décima especial fuera cancelada. La etapa 12 también fue suspendida por motivos meteorológicos.

Una de las más desafortunadas sorpresas del día fue la salida de carretera del británico Elfy Evans (Toyota Yaris WRC) en la etapa 11, que, tras acabar tercero en la décima especial, lo deja prácticamente sin opciones de ganar el título.

El finlandés Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC), que hasta este sábado no había bajado de la segunda posición, terminó cuarto en la trigésima etapa del Rally de Monza. Lappi, también penalizado con 10 segundos por saltarse una chicane en la sexta etapa, encontró muchas dificultades en la carretera debido a la nieve.

El finlandés se quejó vía Twitter de la información recibida acerca del temporal de este sábado. "Nadie nos avisó de que estaba nevando. Nuestra información solo recogía que la calzada estaría húmeda, por eso no llevé los neumáticos de nieve", expresó Lappi.

La última jornada del Rally de Monza, que se correrá el próximo domingo, augura una batalla muy reñida por el título, en la que la que la destreza de los pilotos y la elección de los neumáticos será fundamental para afrontar las extremas condiciones meteorológicas que se están dando en el circuito.

Hasta el momento lidera la tabla Ogier, con los dos Hyundais como principales perseguidores. Sordo es segundo a 17.8 y el estonio Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) tercero a 22.1.