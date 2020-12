Somalia.- Expertos somalíes creen que la retirada de EEUU deja al país desprotegido contra Al Shabaab

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Expertos somalíes consideran que la retirada de la totalidad del contingente militar estadounidense de Somalia supone una liberación para la organización terrorista Al Shabaab, que podrá operar ahora con menos restricciones todavía dentro del país, tras la salida de la "única fuerza" capaz de oponerse a los yihadistas.



El fundador del Instituto Hiraal, Hussein Maalim, describió la retirada como "contraproducente de cara los avances logrados en la lucha contra el extremismo y por la estabilización" de la nación del Cuerno de África, según declaró a Goobjoog News.



"Los únicos que realmente han luchado contra Al Shabaab, y que lo han hecho con aviones y fuerzas especiales durante los últimos cuatro años, han sido Estados Unidos", se ha lamentado Maalim. La retirada, ha advertido el que fuera asesor de seguridad nacional, solo impondrá a Somalia una mayor presión a la hora de cumplir con su difícil desafío de reconstrucción.



El jefe del grupo de expertos, con sede en Mogadiscio, también ha avisado que sería difícil encontrar un reemplazo que pueda igualar la capacidad de Estados Unidos en la lucha contra Al Shabaab y todos los demás elementos extremistas en el país.



El Departamento de Defensa norteamericano prevé retirar a los entre 650 y 800 militares desplegados en Somalia en línea con el compromiso del presidente saliente, Donald Trump, de llevar de vuelta a casa a los soldados desplegados en el extranjero.



La Casa Blanca ha subrayado que dicha retirada se puede llevar a cabo sin poner en peligro la lucha contra el terrorismo. "Esta acción no supone un cambio en la política estadounidense", recoge el texto del Pentágono, que asegura que el Gobierno "seguirá luchando contra organizaciones extremistas violentas que puedan amenazar la seguridad nacional".



Un alto cargo del Departamento ha indicado en declaraciones al diario 'The New York Times' que gran parte de estos efectivos serán trasladados a Kenia y Yibuti.



Sin embargo, la Administración Trump no ha detallado si la presencia de otros funcionarios estadounidenses --como miembros de la CIA o del cuerpo diplomático-- se retirarán también del territorio somalí junto a los militares.



El actual inquilino de la Casa Blanca comenzó a enviar más fuerzas a Somalia hacia mediados de 2017 en el marco de los esfuerzos antiterroristas, en particular contra el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, y también contra la filial de Estado Islámico en el país del Cuerno de África.



Sin embargo, la eventual retirada de Somalia permitiría a Trump cumplir con su promesa electoral de acabar con la presencia estadounidense en guerras en todo el mundo y traer de vuelta al país a sus soldados, algo que ya ha hecho parcialmente en el caso de Afganistán, Siria y Alemania.