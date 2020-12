Sergio: "El Atlético ha estado contundente"

El entrenador del Valladolid, Sergio González, durante el partido ante el Atlético de Madrid, de LaLiga Santander de este sábado en el estadio Wanda Metropolitano. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 5 dic (EFE).- Sergio González, entrenador del Valladolid, expresó este sábado la "frustración" de la derrota por 2-0 contra el Atlético de Madrid, "la misma sensación" que sus dos últimas visitas al Wanda Metropolitano, donde su equipo "compitió bien", pero la contundencia del conjunto rojiblanco marcó la diferencia del duelo.

"Es la misma sensación de siempre cuando venimos al Wanda. Hemos vuelto a competir. Una acción rara nos quitó un punto hace dos años y el pasado igual. La primera parte ha sido buena, hemos competido bien, les hemos sacado de su libro habitual a ellos, en la segunda hemos salido bien, hemos tenido una opción importante para adelantarnos y en su primer chut nos han pillado", expuso.

"El Atleti no se despista. En el fútbol sencillo es igual de fuerte que cuando tiene que buscar el lado débil. Ha estado contundente", resumió el técnico en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano.

"El gol les ha dado tranquilidad. Y a nosotros nos ha hecho dar un paso adelante o cambiar el plan del partido. Ya el 2-0 les ha dado un aplomo brutal y a nosotros nos ha mermado mucho", añadió.

"Nos vamos con la sensación de seguir la línea que llevábamos, pero no nos ha servido y con la derrota nos llevamos esa sensación de frustración", continuó Sergio, que repasó que el Atlético no fue "capaz" de hacer "daño" a su equipo con el "plan B", en referencia a las rotaciones que incluyó Simeone, pero luego sí con el "plan A".

"Hay que saber dónde veníamos, un equipo que le han hecho dos goles, que no ha perdido y que ha tenido que sacar a sus mejores hombres para hacernos daño. El resultado hace que nos vayamos fastidiados", admitió el técnico, que resaltó "el buen nivel" de todos sus futbolistas en el estadio Wanda Metropolitano.

"La línea de los que juegan de inicio y no lo hacen es pequeña. Todos van a ser importantes y van a ser parte protagonista de que nos salvemos", añadió.