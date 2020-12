Sánchez defiende la Constitución frente a la derecha "asilvestrada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 5 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, ha afirmado que mientras el PSOE esté "al timón del Gobierno de España, la Constitución española va a regir de este a oeste y de norte a sur, del primero al último de los artículos", aspirando a "tender puentes" frente a una "derecha asilvestrada y trumpista".

En una entrevista al Periódico de Catalunya publicada este sábado, Sánchez garantiza que el cumplimiento de la Constitución por parte del Partido Socialista "ha sido nuestra tónica, nuestra actitud y nuestro compromiso siempre que hemos gobernado".

Su partido, añade, no pretende "levantar murallas", sino tener "una derecha, pues no asilvestrada y trumpista como la que tenemos, sino una derecha europeísta, que entienda también y que acepte la realidad y la diversidad territorial" de España.

"La derecha está perdida en un laberinto y en una competición con la ultraderecha que le impide anteponer los intereses generales a los intereses de partido", asegura.

Preguntado por los exmilitares que protagonizan un chat con duras críticas al Gobierno y alabanzas a Franco, Sánchez lamenta que "Franco ha salido del Valle de los Caídos, pero sigue en la cabeza de unos cuantos", y añade que "más allá de un grupo de nostálgicos marginales, lo verdaderamente preocupante es la propagación de los mismos mensajes de odio desde tribunas políticas que no son marginales".

Y sobre los apoyos parlamentarios a los presupuestos de 2021, el presidente indica que apeló a la "unidad parlamentaria" pero que partidos como el PP, Vox y el PDeCAT "se han desentendido de la ciudadanía".