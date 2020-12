Piso 21 y Maluma muestran la nueva cara del “reguetón made in Medellín”

Fotografía cedida por WEA donde aparecen los colombianos Maluma y los integrantes del grupo Piso 21, David Lorduy Hernández (i), David Escobar Gallego (2i), Juan David Huertas Clavijo (2d) y Pablo Mejía Bermúdez (d). EFE/WEA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Miami, 4 dic (EFE News).- Cuatro años después de "Me llamas", la colaboración que disparó las carreras de Maluma y Piso 21, los artistas colombianos estrenan este viernes "Más de la una", canción con la que el grupo dijo a Efe que está mostrando la cara actual del “reguetón made in Medellín”.

“La música urbana que se hace en nuestra ciudad tiene un sonido muy particular; creo que por eso tuvo tanto éxito una vez que se conoció fuera del país. Ahora le estamos sumando más influencias internacionales como el R&B y arreglos inesperados”, indicó el cantante Lourdy.

En una entrevista con los cuatro miembros de la banda a través de una videollamada, los artistas aseguraron que con “Más de la una” están cerrando con broche de oro “un año complicado”.

Tienen una referencia infalible: el remix de “Me llamas”, la canción de 2014 que hasta la fecha lleva más de 690 millones de reproducciones en YouTube, más de 442 millones de "streams" y que hasta los llevó ha hacer un “unplugged” con MTV.

“Fue la canción que nos presentó en América Latina”, recordaron.

“Estamos muy agradecidos con Juan Luis (Maluma) porque él tuvo un año grandioso y nos pudo haber dicho que iba a esperar que estuviéramos a su nivel, pero no. Tres días después de que le mandamos la canción ya nos había enviado su parte. Fue su forma de decirnos 'Vengan que los traigo conmigo a donde yo estoy'”, indicó Pablito, uno de los integrantes del grupo.

La canción fue escrita en una noche entre amigos en la ciudad colombiana, que no solo ha dado artistas como Maluma y Piso 21, sino también Juanes, Karol G y J Balvin, entre muchos otros.

La compusieron Lourdy y los artistas venezolanos radicados en Colombia Itzza Primera y Dejota2021, con la producción de Sky Rompiendo y Taiko.

“Más de la una” salió acompañada de un divertido vídeo dirigido por Paloma Valencia, con quien ya habían trabajado “Te Amo” y “Una Vida Para Recordar”.

Con la meta de “romper la barrera entre el espectador y la pantalla”, Valencia logró armar una fiesta en las calles de Medellín.

“Fue divertidísimo. Llamamos a Juan Luis y le dijimos 'Veníte, que tenemos parche (una reunión de amigos)'. La pasamos increíble. La única parte seria fue cuando nos tocó actuar, pero el resto fue una fiesta de verdad. Tomamos, nos reímos, fue lo máximo”, indicó por su parte El Profe.

Los artistas contaron que el tema es parte de su próximo disco "El Amor En Los Tiempos Del Perreo", que saldrá durante el primer trimestre de 2021.