Perú.- Los agricultores levantan los bloqueos en Perú tras la derogación de la Ley de Promoción Agrícola

Los agricultores peruanos han levantado los bloqueos de carretera tras la derogación en el Congreso de la Ley de Promoción Agrícola de 2000, una de las demandas de las organizaciones movilizadas, ya que consideran que les priva de derechos laborales.



Después de cinco días de cortes de carretera, los manifestantes han celebrado ostentosamente la derogación y entre aplausos han reabierto las principales carreteras. En otros puntos se guardó un minuto de silencio por la persona fallecida durante estas protestas.



"Estamos acá para respaldar su lucha que es justa, no es posible que siempre se hayan aprovechado de nuestros hermanos trabajadores y se haya dado una ley que violan sus derechos", señaló una de las manifestantes", ha afirmado una de las manifestantes, citada por la cadena TeleSur.



En Lima, cientos de manifestantes salieron a la calle tras conocerse la noticia y marcharon hasta el Parlamento en apoyo a los agricultores, pero donde más se ha celebrado ha sido en las regiones agrícolas de Ica, al sur del país, y de La Libertad, en el norte.



El Congreso ha derogado la norma con 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones. Esta ley otorgaba beneficios tributarios a empresas exportadoras, pero también permitía el recorte de derechos laborales y la operación de firmas que subcontratan el empleo, según los trabajadores.



Por su parte, el presidente peruano, Francisco Sagasti, ha anunciado que el Gobierno no se opondrá la decisión del Congreso, ya que los reclamos de los agricultores son "legítimos", a pesar de que ayer condenó la forma de protesta de éstos, los bloqueos, un método que es "un delito que el Estado no puede aceptar".



Sagasti ha abogado por una "solución justa y equitativa" a los reclamos de los protestantes y ha asegurado que continuarán "dialogando para encontrar una fórmula que promueva el desarrollo de la agroexportación tanto de las empresas grandes, como de las medianas y pequeñas".