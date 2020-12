Perú.- El Congreso de Perú aprueba derogar la Ley Agraria tras las protestas de los agricultores

05/04/2019 Imagen de archivo del Congreso de Perú. POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha aprobado este viernes la derogación de la Ley Agraria, decisión que el Gobierno no observará, tras una semana marcada por la presión de las protestas sociales, que han dejado al menos un muerto, y los bloqueos de carreteras por parte de los trabajadores agrícolas en un paro nacional que suma su quinto día consecutivo.



Con 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, el pleno del Congreso ha aprobado la propuesta para archivar la Ley Agraria, que también afecta al sector acuícola y forestal, según informa la prensa peruana.



La aprobación de la ampliación de la Ley Agraria ha desatado una ola de protestas en Perú ya que, según ha señalado el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, se había votado una ampliación del marco legislativo agrícola hasta 2031 sin tener en cuenta al trabajador. Novoa ha calificado a la norma de "abusiva" durante su intervención en la sesión plenaria.



Por su parte, el presidente de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani, ha detallado que, además de derogar la ley, se ha planteado elaborar un marco normativo para crear un sistema favorable para los agricultores, tal y como informa 'El Comercio'.



"Debemos garantizar que continúe el éxito del sector agroexportador y que se desarrolle en un ambiente de paz social. Esto solo se logrará con un trato justo y equitativo hacia los trabajadores", ha subrayado Machaca Mamani.



Las críticas hacia la Ley Agraria incluyen el incumplimiento de la promesa de reducir la informalidad del sector, su contribución al deterioro de las condiciones ambientales de Perú --impulsando el monocultivo, extensión de la frontera agrícola y gestión inapropiada de los suelos-- y una disminución de los beneficios tributarios para el Estado.



Por su parte, el presidente peruano, Francisco Sagasti, ha anunciado que el Gobierno no se opondrá la decisión del Congreso, ya que los reclamos de los agricultores son "legítimos", a pesar de que ayer condenó la forma de protesta de éstos, los bloqueos, un método que es "un delito que el Estado no puede aceptar".



Sagasti ha abogado por una "solución justa y equitativa" a los reclamos de los protestantes y ha asegurado que continuarán "dialogando para encontrar una fórmula que promueva el desarrollo de la agroexportación tanto de las empresas grandes, como de las medianas y pequeñas".