Peñarol y Nacional, por el honor y poca cosa más

En la imagen, jugadores de Peñarol celebran un gol. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 5 dic (EFE).- Con los finalistas del Torneo Intermedio uruguayo ya definidos, el Peñarol y el Nacional se medirán este domingo en un Clásico en el que se juegan el honor y poca cosa más.

Separados por 13 puntos en la Tabla Anual acumulada, los equipos viven una realidad opuesta que marca al tricolor como favorito para hacerse con los tres puntos.

Sin embargo, el carbonero sabe que ganar le daría un importante espaldarazo para encarar la segunda parte de una temporada que recién se decidirá a principios de 2021.

Por eso, se puede dar por hecho que en el momento en que el árbitro marque el inicio del encuentro, estos equipos regalarán 90 minutos apasionantes.

COMPLICACIONES LATERALES

Sin actividad oficial desde el pasado 22 de noviembre, el Peñarol llegará al Clásico más descansado que su rival, que desde esa fecha ya sumó 180 minutos de juego.

No obstante, tres bajas en los habituales titulares complicaron al entrenador, Mario Saralegui, quien deberá rearmar su línea final y meter mano en el centro del campo.

Giovanni González, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y Joaquín Piquerez, aislado tras estar en contacto con un positivo de covid-19, no estarán ante el Nacional.

Por ello, Juan Acosta y el joven Mathías Pintos, que hasta el momento sumaron pocos minutos en la temporada, ocuparán los laterales.

Además, Walter Gargano, quien se encuentra lesionado, no será de la partida y su lugar estará ocupado por Jesús Trindade.

El resto del once será el que el entrenador para el cancha habitualmente y estará liderado por el capitán Cristian 'Cebolla' Rodríguez.

CON UN OJO EN LA COPA

En el Nacional, el entrenador, Jorge Giordano, aún no definió el equipo y es probable que no lo haga hasta horas antes del juego.

Esta semana, el tricolor avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y sabe que el próximo jueves volverá a jugar por ese torneo.

Por ello, algunos de los habituales titulares podrían descansar, teniendo en cuenta, además, que el equipo ya ganó su serie en el Intermedio y jugará la final frente al Wanderers.

Igualmente, se espera que los principales referentes, el argentino Gonzalo Bergessio y Gonzalo 'Chory' Castro integren el once inicial.

- Alineaciones probables:

Peñarol: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Mathías Pintos; Jonathan Urretaviscaya, Jesús Trindade, Cristian Rodríguez, Facundo Torres; David Terans y Matías Britos.

Entrenador: Mario Saralegui.

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

Entrenador: Jorge Giordano.

Hora: 17.30 hora local (20.30 GMT).

Cancha: Campeón del Siglo, en Montevideo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Intermedio uruguayo.