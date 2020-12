Ocampos: "Han tenido una y se llevan la victoria"

El centrocampista argentino del Sevilla Lucas Ocampos (c) intenta controlar el balón ante los jugadores del Real Madrid Ferland Mendy (i) y Nacho Fernández durante el partido de LaLiga disputado este sábado en el estadio Sánchez Pizjuán. EFE/Jose Manuel Vidal.

Sevilla, 5 dic (EFE).- El extremo derecho argentino del Sevilla Lucas Ocampos admitió este sábado que le "queda un sabor amargo" después de la derrota por la mínima ante el Real Madrid (0-1), que consideró que "ha tenido una" ocasión "y se lleva la victoria" en un "partido igualado".

Ocampos manifestó, en declaraciones a Movistar, que los madridistas "llegaron en la primera parte, pero sin peligro", si bien se mostró consciente de que "a estos equipos no les puedes dar ventaja porque te ganan el partido".

"Es un equipo muy difícil, no dejaron espacios", recalcó el internacional argentino.

"Esto es largo, aunque yo no sé si merecíamos más. No queda otra que trabajar", concluyó el futbolista de Quilmes.