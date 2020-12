Observatorio advierte del riesgo de contagio de covid-19 en las fiestas de Nicaragua

Un hombre aborda una unidad de transporte utilizando un tapabocas en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 5 dic (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 advirtió este sábado del riesgo de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en las fiestas de diciembre en Nicaragua, debido a las aglomeraciones en las calles y viviendas.

El Observatorio Ciudadano, compuesto por una red de médicos y voluntarios que registran casos de covid-19, mostró especial preocupación por la tradicional “Purísima”, en la que cada 7 de diciembre los nicaragüenses, principalmente católicos, salen de forma masiva a las calles para cantar frente a altares que los fieles instalan en sus viviendas, en honor de la Virgen Concepción de María.

“Instamos a la población a continuar tomando las medidas de prevención y protección durante las celebraciones de la Purísima. En el país se continúan presentando casos de covid-19, las aglomeraciones, sin las adecuadas medidas de prevención, incrementan el riesgo de contagio”, señaló el Observatorio, en un informe divulgado este sábado.

Datos del Ministerio de Salud (Minsa) indican que hasta el martes pasado la covid-19 había causado 161 muertos en Nicaragua, así como 5.838 contagios.

No obstante, el Observatorio informó hoy de al menos 2.813 fallecidos con síntomas de la pandemia, incluyendo neumonía, así como 11.439 personas infectadas.

“Exigimos que el Ministerio de Salud cumpla con las tareas esenciales de salud pública, incorporadas en su mandato, las que incluyen informar y educar a la población, para que conozca y pueda identificar sus riesgos, y de esta manera sepa cómo protegerse”, resaltó la red de voluntarios, en su informe.

El Observatorio recomendó a la población que “no debemos descuidarnos”, y recordó las medidas de protección ante la pandemia en las fiestas de diciembre, como mantener la distancia social, usar mascarillas, lavado constante de manos, uso de alcohol, así como evitar las aglomeraciones.

Luego de vivir una primera mitad de año con personas que caían muertas o desmayadas en las calles, hospitales desbordados y los llamados “entierros exprés”, Nicaragua vio cierto “alivio” al iniciar la segunda parte de 2020, no obstante, en las últimas semanas parece haber un repunte de la covid-19, que todavía no se compara con los meses iniciales.