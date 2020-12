Londres y Bruselas acuerdan seguir las negociaciones pese a sus diferencias

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 5 dic (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron este sábado proseguir las negociaciones para un acuerdo pos-Brexit, pese a reconocer las "diferencias significativas" que todavía separan a las partes.

"Aunque reconocemos estas serias diferencias, acordamos que debería realizarse un esfuerzo más por parte de nuestros equipos negociadores para evaluar si pueden resolverse", señalaron ambos en un comunicado conjunto.

Johnson y Von der Leyen indicaron que han dado instrucciones a sus negociadores jefe para volver a reunirse mañana en Bruselas.

La responsable comunitaria y el jefe del Gobierno británico hablaron este sábado durante más de una hora, después de que ayer las conversaciones en Londres se suspendieran ante la constatación de la falta de progresos.

En su llamada de hoy, ambos saludaron los "progresos que se han hecho en muchas áreas", pero al mismo tiempo recordaron las "diferencias significativas" que persisten en tres aspectos: las garantías de competencia justa, la gobernanza del acuerdo y la pesca.

"Un acuerdo no es factible si estos temas no se resuelven", subrayaron ambos en el comunicado.

Johnson y Von der Leyen se comprometieron también tras su charla a volver a hablar de nuevo el lunes por la noche para evaluar los posibles avances.

"Veremos si hay una forma de avanzar. El trabajo continúa mañana", escribió en Twitter tras difundirse el comunicado el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

El período de transición tras la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea -que se produjo el pasado 31 de enero- culminará al final de 2020, tras lo cual, en caso de que no haya acuerdo, las relaciones comerciales entre los dos bloques pasarán a estar regidas por las reglas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).