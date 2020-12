La tercera pelea entre "Canelo" y Golovkin cada vez está más complicada

imagen de archivo del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez (d) lanza un golpe al kazajo Gennady Golovkin (i), durante el combate de boxeo que les ha enfrentado por los títulos de peso medio en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). EFE/Felipe Guerra/Archivo

Nueva York, 4 dic (EFE).- La pelea que daría forma a la trilogía entre el púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazako Gennadiy Golovkin parece estar esfumándose después de que el primero de ellos y su entrenador expresaran este viernes que quiere permanecer en el peso supermediano tras el combate del 19 de diciembre contra el inglés Callum Smith y que su prioridad es unificar esa división.

Álvarez es actualmente un campeón secundario en esa división, la del supermediano.

Eddie Reynoso, entrenador de Álvarez, dijo que "estamos contentos con este gran desafío, y ganar esta pelea (contra Smith) es el comienzo para unificar todos los cinturones en las 168 libras (75 kilos)".

"Smith es uno de los mejores en esa categoría. Acaba de ganar la (World Boxing Super Series) en esa división. Si crees que eres el mejor, deberías demostrarlo luchando contra el mejor. Por eso elegimos enfrentarnos a Smith y no a otro boxeador que realmente no tenga este nivel de éxito", añadió.

Smith es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Billy Joe Saunders, posee el cetro de la Organización Mundial (OMB) y Caleb Plant tiene el cetro de la Federación Internacional (FIB), y el cinturón del Consejo Mundial (CMB) está vacante.

Saunders, promovido por Matchroom Boxing de Eddie Hearn, y Plant de PBC eran candidatos para enfrentarse a Álvarez antes de que Smith tomara el lugar.

"Todos sabemos que la única pelea que quiere Golovkin, para tal vez retirarse, es la pelea contra mí", comentó Álvarez.

Agregó que "estuvimos en conversaciones con Golovkin para pelear antes de que comenzara la pandemia, pero desafortunadamente todo este problema del coronavirus sucedió y todo se canceló".

El campeón mexicano señaló que "ahora lo más importante, lo que tenemos en mente, son otros objetivos. El primero es Callum Smith, queremos unificar los títulos en las 168 libras (75 kilos), y seguir haciendo historia. Veremos lo de Golovkin más adelante".

Álvarez destacó que considera a Smith, como un oponente peligroso y que sabe que una victoria sobre él se sumaría a su legado.

"Smith es un gran oponente, el mejor en las 168 libras. Es un rival alto, fuerte, que me motiva mucho y que, a pesar de todo lo que pasó en el 2020, me permitirá cerrar el año con broche de oro", subrayó el campeón mexicano.