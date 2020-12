La inglesa Samantha Davies abandona la Vendée Globe

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG/Archivo

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- La navegante británica Samantha Davies, patrón del 'Initiatives Coeur', ha comunicado este sábado su retirada de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ante la imposibilidad de reparar ella misma los daños en la quilla del barco tras impactar con un 'OFNI' (Objeto Flotante No Identificado) el miércoles por la noche.

Davies decidió virar hacia el Norte para encontrar un lugar cerca de las costas de Sudáfrica para intentar reparar los daños. El reglamento indica que no se puede hacer escala en ningún puerto ni asistencia exterior; en caso contrario se debe abandonar la prueba.

La noticia de la jornada ha sido el hecho de que el 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa ha entrado en el Top 20 de la general. Navega en rumbo Sureste a 110 millas (203 km) al norte de la Zona de Exclusión de Hielos y en una zona anticiclónica con vientos del Suroeste suaves y navega a apenes 9 nudos (16 km/h)con tranquilidad a 950 millas (1.760 km) al Suroeste del Cabo de Buena Esperanza

Mientras, en cabeza de la flota, el 'Apivia' de Charlie Dalin sigue manteniendo a raya a su perseguidores cuando ha iniciado el descenso hacia el Sureste para alcanzar las islas Kerguelen, que tiene ahora a 580 millas (1.075 km) al Sureste, en la latitud 49º50' Sur.

Su inmediato seguidor es ahora el 'Linkedout' de Thomas Ruyant, que está a su estela y a 220 millas (420 km) detrás de él tras haber superado al 'Bureau Vallée II' de Louis Burton, que arriesgó al máximo navegando más al Sur,a solo 18 millas (34 km) de la Zona de Esclusión de Hielos (ZEH) con peores condiciones climatológicas que más al Norte por donde navegan sus rivales.

Esto le ha colocado tercero a 25 millas (48 km) detrás de Ruyant, después de haber bajado su velocidad, quizás por un problema técnico a bordo y perder 100 millas (185 km) con respecto a su posición d ayer.

El Indico no esta siendo fácil para el grupo de cabeza. El fuerte mar cruzado con vientos del Suroeste de 27 nudos (52 km/h) y olas de 6-7 metros está castigando a patrones y embarcaciones. Solo el cielo de un azul inusual y el sol en estos días de 17 horas de luz en estas latitudes (amanece alrededor de la 01:00 de la madrugada), compensa a los navegantes.

A 100 millas (185 km) detrás del trío de cabeza, Damien Seguin, Yannick Bestaven, Jean Le Cam, Benjamín Dutreux, Boris Herrmann, Giancarlo Pedote, Isabelle Joschke y Maxime Sorel, han empezado a virar a estribor para iniciar el descenso a las Kerguelen.

Resultados y Clasificaciones al término 27ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

5/12/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 15.915 mn.(29480 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 217 m.n.

.2. Louis Burton (FRA)(F) Bureau Vallée 249

.4. Yannick Vestaben (FRA(F) Maitre Cop IV 383

.5. Damien Seguín (FRA) Apicil 388

...

19. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2352 mn.(4358 km)

Abandonos (5)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020