La actividad comercial navideña en Honduras se ve mermada por la covid-19, Iota y Eta

Una campesina fabrica coronas navideñas con bellotas de pino hoy, en la comunidad de El Chimbo, noreste de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- La pandemia de la covid-19 y los daños causados por las tormentas tropicales Iota y Eta en Honduras han reducido sustancialmente en diciembre la actividad comercial y el ambiente navideño, que en condiciones normales es marcada por ventas altas y la instalación de nacimientos en plazas públicas y privadas.

"Estamos tan amolados que este año no creo que llegue Santa Claus a Honduras", dijo a Efe Sandra Molina, dependienta de mostrador de una venta de perfumes para mujeres y hombres en un centro comercial de Tegucigalpa.

Agregó que con la covid-19 las ventas del negocio "se han caído porque las mujeres no se están maquillando, ni usando perfumes, peor los hombres porque la mayoría han estado muchos meses encerrados", agregó.

Según fuentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la actividad comercial se ha reducido de manera drástica porque, solamente por la pandemia de covid-19, unas 600.000 personas se quedaron sin empleo.

En otros casos, Efe ha conocido de empresarios que le han rebajado el salario a sus empleados porque debido a la covid-19, que ha afectado a todos los sectores productivos del país, los ingresos han bajado sustancialmente.

En al menos cuatro centros comerciales de Tegucigalpa, conocidos como "Mall", varios negocios como cafeterías, restaurantes, tiendas de ropa, calzado, dulces y salones de belleza, entre otros, cerraron porque sus propietarios no pudieron seguir sosteniendo debido al alto coste del alquiler de los locales y las ventas en cero, en muchos casos.

En condiciones normales, en las principales ciudades de Honduras son elaborados grandes nacimientos navideños en espacios públicos y privados, que son abiertos desde noviembre.

VENTAS NO SUBEN NI CON "OFERTAS"

Este año, a raíz de la pandemia de la covid-19 que sufre Honduras desde marzo y los severos daños a la infraestructura que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta, la débil economía hondureña quedó al borde del colapso.

De hecho, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se han visto afectadas desde hace nueve meses y, según los directivos del Cohep, la recuperación económica se podría alcanzar hasta el 2022, no en 2021, como se supuso antes del devastador paso de las dos tormentas tropicales.

Muchas empresas siguen teniendo problemas para pagar a sus empleados desde que comenzó la pandemia, la que obligó al Gobierno a decretar un confinamiento que durante más de tres meses paralizó al país.

La reapertura gradual de las empresas, bajo rigurosas medidas de seguridad no ha llenado las expectativas de los empresarios, ya que las ventas son muy bajas por la falta de poder adquisitivo, en un país donde la pobreza, antes de la pandemia de covid-19, afectaba a más del 60 por ciento.

Pese a la difícil situación económica, algunas empresas han recreado sus negocios con motivos navideños y "ofertas" de hasta el 50 por ciento de sus productos.

Sin embargo, las ventas, salvo en pocos negocios como supermercados, farmacias, gasolineras y restaurantes de comidas rápidas, son muy bajas.

"Este año casi nadie está comprando adornos para el árbol navideño de la casa, ni juguetes para los hijos, ni muebles, ni electrodomésticos", dijo Ondina, una cajera de un supermercado del Mall Las Cascadas, en la capital hondureña.

En otro extremo de la ciudad, camino al pintoresco pueblo de artesanos de Valle de Ángeles, Ramiro Ochoa, se lamenta porque "no hay ventas" de los árboles navideños y otros motivos como renos, hechos a mano con ramas secas pintados en color plata, que ofrece a un bajo coste.

PROBLEMAS PARA PAGAR AGUINALDO

Por ley, en Honduras la clase trabajadora recibe dos pagas extras conocidas como el decimocuarto mes, que se hace en junio, y el decimotercero, más conocido como aguinaldo, en diciembre.

Este año, según fuentes del Cohep, muchas empresas tendrán problemas para el pago del aguinaldo, como ocurrió en junio, por la pandemia de covid-19.

En opinión del director ejecutivo del Cohep, Rafael Medina, por la crisis que vive el país, muchas empresas no pagarán el aguinaldo en diciembre, mientras que otras incluso tendrán problemas para el pago de salarios del mes.

La situación será más dura en diciembre para los miles de damnificados que dejaron las tormentas Eta e Iota, principalmente en el occidente y norte del país, donde todavía hay zonas bajas inundadas desde el 4 de marzo, cuando comenzaron las descomunales precipitaciones del primer fenómeno natural.

Muchos damnificados, que no podrán regresar a sus comunidades, porque perdieron su casa o se han vuelto inhabitables, recibirán la navidad y el año nuevo en albergues públicos y privados, según proyecciones oficiales.

Otros, continuarán en sus campamentos improvisados con palos y plásticos en la mediana de la autopista de 27 kilómetros que comunica a las ciudades de San Pedro Sula, la segunda más importante del país, con La Lima y El Progreso, en el norte hondureño.