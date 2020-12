Kyrie Irving no habla con los periodistas y se limita a dar un comunicado

En la imagen imagen de archivo del base titular de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 4 dic (EFE).- El base titular de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, sigue sin tener la mejor relación con los periodistas y en la semana que la NBA dedica a los medios de comunicación, tras haber comenzado los campos de entrenamiento, no quiso hablar con los profesionales de la información y se limitó a ofrecer este viernes un comunicado por escrito a través del equipo.

"En lugar de hablar con los medios hoy, estoy emitiendo esta declaración para asegurar que mi mensaje se transmita correctamente", señaló Irving en la declaración.

El base All-Star también manifestó sus deseos de completar una gran temporada que les permita estar en la lucha por el título de campeones.

"Estoy comprometido a llegar al trabajo todos los días, listo para divertirme, competir, actuar y ganar campeonatos junto a mis compañeros de equipo y colegas de la organización de los Nets", destaco Irving en su comunicado.

Por lo general, los equipos seleccionan un día antes del comienzo del campo de entrenamiento y ponen la mayoría de su lista a disposición de los periodistas.

Pero los protocolos de salud y seguridad que están en vigor dentro de la liga para controlar la pandemia del coronavirus, exigen que solo un grupo reducido de jugadores puedan ingresar a las instalaciones de entrenamiento y trabajen a la vez.

Como resultado, los equipos de toda la liga han realizado una "semana de medios" con algunos jugadores disponibles para los periodistas prácticamente todos los días, pero de forma virtual.

La política de medios de la liga requiere que los jugadores activos sean accesibles a los periodistas en los entrenamientos y en los partidos. No hacerlo podría resultar en una multa.

"COVID-19 nos ha impactado a todos de muchas maneras, así que oro por la seguridad y salud de nuestras comunidades a nivel nacional y en el extranjero. Estoy realmente emocionado de que comience la temporada y también rezo para que todos se mantengan seguros y saludables durante este viaje", deseo el jugador franquicia.

Pero Irving, que la pasada temporada tuvo problemas con las lesiones, reiteró que su objetivo para la del 2020-2021 no era otro que "dejar que mi trabajo hable por si mismo dentro y fuera de la cancha. La vida golpeó de manera diferente este año y requiere que nos movamos de forma diferente. Entonces, este es el comienzo de ese cambio".

Irving lideró un grupo de jugadores que se oponían a que la pasada temporada se reanudara en la "burbuja" de Orlando porque consideraban que era el momento de apoyar a la causa del movimiento "Black Live Matter", que surgió tras las muertes de varias personas negras en acciones policiales, que fueron cuestionadas por la brutalidad que utilizaron.

El base de 28 años jugó en solo 20 partidos con los Nets en la temporada 2019-20 debido a una lesión en el hombro derecho, que al final le obligó a pasar por el quirófano, el pasado marzo.

El alero Kevin Durant, el pívot DeAndre Jordan y el escolta Caris LeVert se encuentran entre los jugadores de los Nets que han trabajado con Irving durante la temporada baja.

Los tres jugadores notaron que Irving parecía estar de regreso en forma previa a la lesión y dispuesto a ser de nuevo el líder que dirija el ataque de los Nets, que tendrán el honor de inaugurar la temporada regular cuando el próximo 22 de diciembre se enfrenten a los Warriors de Golden State en su campo del Barklays Center.

Mientras que el entrenamiento en grupo lo comenzarán este domingo y la pretemporada la iniciarán el próximo 13 de diciembre cuando reciban en su campo a los Wizards de Washinton, que llegarán con su última gran adquisición del base Russell Westbrook, traspasado el martes por los Rockets de Houston, a cambio de John Wall.