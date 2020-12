Konstantin de Bulgaria, padrino de la Infanta Sofía, cumple años

MADRID, 5 (CHANCE)



Fue uno de los protagonistas indiscutibles en la fotografía familiar de la primera comunión de la Infanta Sofía. Un hombre al que no se le había visto mucho, pero muy importante no solo para los Reyes de España, sino también para sus hijas. Recibe el nombre de Konstantin de Sajonia-Coburgo Gotha, príncipe de Vidin y hoy cumple 53 años.



Es el cuarto de los cinco hijos del Rey Simeón de Bulgaria y de su mujer, Margarita Gómez Acebo. Y es que cabe recordar que la relación que ha tenido la Familia Real Búlgara siempre ha sido muy estrecha con la española dado a que Simeón es íntimo de Juan Carlos I y los hijos de este, de Don Felipe.



Debido a esta estrecha amistad, el Rey Felipe VI le pidió a Konstatin que fuera el padrino de su hija, la Infanta Sofía y por eso le pudimos ver en la fotografía oficial el día de la comunión de la misma.



Casado con María García de la Rasilla en Madrid en 1997 tuvieron dos mellizos, Umberto y Sofía, conforman una de las familias que más relación tienen con los Reyes de España. No solo por la amistad que une a Don Felipe con Konstantino, sino por el apoyo que este y su mujer le mostraron en su compromiso con Doña Letizia en 2003.



Otra de las personas de la Casa Real que mantiene lazos con nuestro protagonista es la Infanta Cristina, quien acudió, mostrando todo su al matrimonio, al funeral del príncipe Kardam de Bulgaria tras estar seis años en coma tras sufrir un accidente de tráfico. De esta manera, Konstantin cumple hoy 53 años y lo hace siendo uno de los principales apoyos a la Casa Real española.