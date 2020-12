Koeman: "No se puede encajar un gol así, no tengo explicación"

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, consideró que "no se puede encajar un gol así" en referencia al segundo tanto marcado por el Cádiz tras un error defensivo de sus jugadores que le costó la derrota por 2-1, y para el que reconoció que no encuentra explicación

"Es nuestro fallo, no se puede encajar un gol así y creo que llevamos bastantes y esto me duele más porque es un partido complicado que empatamos y teníamos todo por delante, pero creo que nos falta agresividad en defender y en ganar el duelo uno contra uno y creo que esto tenemos que mejorarlo", resumió el técnico holandés al canal Movistar LaLiga.

A su juicio, en la primera parte su equipo no cumplió con las instrucciones dadas antes del partido, de ocupar bien sus posiciones, sobre todo arriba. "Creo que bajamos demasiado para recibir balones y un partido más donde el contrario se nos pone delante sabemos que todavía es más complicado", dijo.

En la segunda parte, consideró que los cambios introducidos permitieron que atacasen mejor. "Empatamos el partido con media hora por delante pero no tengo explicación de cómo recibimos el segundo gol del Cádiz".

También se refirió a la "falta de agresividad en líneas generales" de sus hombres. "Cuando no tenemos el balón, es saber cómo entrar en una batalla con tu contrario y hemos visto que en algunas situaciones del partido tenemos que estar mucho más fuertes y por esto estoy muy decepcionado", concluyó Koeman, que dijo que si tuviese un problema con la actitud de sus jugadores se lo diría a ellos "y no a la prensa".