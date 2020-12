Kean sostiene al PSG en Montpellier

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El joven italiano Moise Kean sostuvo al París Saint Germain en el campo del Montpellier (1-3), donde Thomas Tuchel reservó a todas sus grandes figuras tras el encuentro de Champions en Manchester y el vital choque ante el Istanbul Basaksehir en el que se jugarán la clasificación.

El técnico germano dejó en el banquillo a Kylian Mbappe, al brasileño Marquinhos y al argentino Leandro Paredes, y fuera de la convocatoria a Neymar y al italiano Marco Verratti, sin contar con los lesionados Mauro Icardi, Juan Bernat, Julian Draxler, Pablo Sarabia y Presnel Kimpembe.

Ni siquiera el hecho de jugar ante un rival competitivo Montpellier arredró a Tuchel, aunque sí que es cierto que le complicó la vida más de lo, quizá, necesario.

Aunque Colin Dagba, a centro del argentino Ángel di María desde la izquierda, puso por delante al cuadro parisino, el inglés Stephy Mavididi logró un empate al que se estaba haciendo acreedor el Montpellier.

No encontraba soluciones el PSG hasta que Kean exhibió sus virtudes. Potencia y definición. Entró en la parte derecha del área rival, hizo una bicicleta para hacerse hueco ante un rival y enganchó un magnífico disparo alto que encarriló el triunfo que sentenció en la prolongación Mbappe.

El triunfo deja al equipo de Tuchel líder con 28 puntos, cuatro más que el Marsella, que tiene dos partidos menos.

En el otro encuentro del sábado, el Lens venció 0-2 a un Rennes que no levanta cabeza y que ya acumula cuatro partidos sin ganar.

Arnaud Kalimuendo y el camerunés Ignatius Ganago sentenciaron al conjunto de Julien Stephan, que recurrió a los cambios en el descanso -entre ellos dio entrada a Eduardo Camavinga, pero no le dio resultado.