Italia vigilará con 70.000 policías que se cumplen las restricciones en navidades

EFE/EPA/Paolo Salmoirago EPA-EFE/Paolo Salmoirago

Roma, 5 dic (EFE).- Unos 70.000 policías vigilarán en Italia que ciudadanos y turistas respeten y cumplan las medidas de prevención de contagios aprobadas por el Gobierno italiano para el periodo navideño, con el fin de evitar una tercera ola a partir de enero.

Así lo ha adelantado hoy la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, que ha dicho que no se trata de "militarizar las ciudades", pero tampoco de bajar la guardia.

La presencia policial permitirá controlar que tanto ciudadanos como restaurantes, tiendas y otros establecimientos acatan las medidas de distanciamiento social, aforo y horarios establecidos.

"Vigilarán con un sentido del equilibrio porque si estamos manteniendo las tiendas abiertas es para salvaguardar un cierto tipo de economía, pero los propietarios también deben tomar precauciones para no dejar entrar muchas personas al mismo tiempo", ha destacado en declaraciones al canal privado Sky.

La ministra ha admitido que este año habrá una navidad de "sacrificios" y limitaciones, también en los desplazamientos entre municipios y regiones, que reducirán las reuniones numerosas.

"Precisamente durante el período navideño tendremos que alejarnos de nuestras tradiciones, de la Navidad de todos juntos. Un sacrificio necesario que luego nos permitirá afrontar el nuevo año con mayor seguridad", ha justificado.

La titular de Interior también ha destacado que el país hará "controles más incisivos en las fronteras y en los aeropuertos" para los italianos y turistas que entren y salgan, para prevenir un nuevo descontrol de la curva de transmisiones, como ha ocurrido después del verano.

El Gobierno italiano ha aprobado esta semana un decreto con nuevas restricciones que se aplicará entre el 21 de diciembre y el 6 de enero y que, entre otras cosas, impone una cuarentena a los italianos que viajen al extranjero en esas fechas y a los turistas que visiten Italia.

También estarán prohibidos los desplazamientos entre regiones, y los días 25, 26 de diciembre y 1 de enero no se podrá salir del municipio; y habrá un toque de queda entre las 22.00 y las 5.00, con excepción del día de Fin de Año, cuando se ampliará hasta las siete de la mañana.