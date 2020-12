India.- Modi prepara con sus ministros un encuentro clave con los líderes de la multitudinaria protesta agrícola

04/12/2020 Protestas contra la nueva ley agrícola en India POLITICA ASIA INDIA INTERNACIONAL BISWARUP GANGULY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de India, Narendra Modi, ha celebrado este sábado con los principales ministros de su gabinete una reunión preparatoria con vistas al tercer y crucial encuentro que pretende mantener con los líderes de la multitudinaria protesta de agricultores que ha paralizado la capital, Nueva Delhi, durante una semana.



En el centro del conflicto se encuentra un paquete de leyes aprobado en septiembre para desregular la comercialización y el almacenamiento de productos agrícolas. Los afectados exigen la revocación inmediata de las tres leyes que, según dicen, afectarán sus ingresos, beneficiarán a las grandes corporaciones y desmantelarán un sistema de adquisiciones que les garantiza precios mínimos para sus productos y les protege de los caprichos del mercado.



El Gobierno, por contra, asegura que las leyes aumentarán la productividad agrícola y liberarán a los agricultores de las garras de los intermediarios. Las dos reuniones previas que ha mantenido con los líderes campesinos, en su mayoría procedentes del estado septentrional de Punyab, no han arrojado resultados notables.



"Tenemos la esperanza de un desenlace positivo", ha declarado el ministro federal de Agricultura, Narendra Singh Tomar, en una entrevista con el canal de televisión CNN-News18 antes de las conversaciones del sábado. El ministro, junto a sus colegas de Interior, Amit Shah; Defensa, Rajnath Singh y el ministro de Comercio Piyush Goyal, estuvieron en la reunión en la residencia del primer ministro.



Sin embargo, desde la organización de las protestas se ha avisado que el encuentro --que ocurrirá en las próximas horas, si nada descarrila-- tiene un carácter "definitivo", y han avisado de que las protestas ganarán en intensidad si no perciben cambios a partir de este momento, según un comunicado recogido por 'Times of India'.



"Queremos la revocación completa de las leyes, y si el Gobierno no acepta nuestra demanda, continuaremos nuestra agitación", ha avisado el líder del comité Kisan Sangarsh (una organización que aglutina a más de 250 grupos agrícolas de todo el país), Harjinder Singh Tanda, en la nota.



La de esta semana ha sido la mayor protesta de agricultores que India ha visto en años, y durante las últimas horas han llegado cada vez más agricultores a los límites de Delhi, donde la Policía ha levantado barricadas.



Los expertos temen, además, que las protestas puedan provocar una explosión de casos de coronavirus, en un posible rebrote de la pandemia que ha afectado a alrededor de 9,6 millones de personas en India, y que en los últimos días había experimentado una tendencia a la baja.