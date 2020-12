Guaidó espera que España mantenga su respaldo a la búsqueda de una solución a la crisis

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, habla durante una rueda de prensa hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 5 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo este sábado que espera que el Gobierno de España mantenga su respaldo a la búsqueda de una solución pacífica a la acuciante crisis que atraviesa el país caribeño, que mañana celebrará unas elecciones legislativas que parte del antichavismo rechaza.

"No tengo dudas del rechazo contundente (de España a las elecciones) y el respaldo en la búsqueda de una solución (a la crisis)", dijo Guaidó durante una rueda de prensa con medios internacionales.

"Lo han dicho, a través de elecciones libres, entonces, básicamente, lo que estoy es repitiendo lo que ya ha dicho el Gobierno español en este sentido, y estoy seguro que el lunes habrá pronunciamientos de rechazo (a las elecciones) muy claros desde Europa", añadió.

ESPAÑA RECHAZA ELECCIONES

A finales de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España reiteró que "no reconoce" ni el "régimen" de Nicolás Maduro ni las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, por "no garantizar unos principios básicos democráticos".

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, fijó esta postura durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español, en la que expuso las líneas generales de su departamento.

"El Gobierno de España ha sido muy tajante con el tema del rechazo al proceso (electoral) de mañana, creo que fueron incluso de los primeros", prosiguió este sábado Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino.

Asimismo, dijo que se ha reunido "con todas las fracciones" que componen el Parlamento español, mientras consideró que el país europeo es el aliado "más importante" con el que cuenta en su lucha por forzar un cambio de Gobierno en Venezuela.

NUEVO LLAMADO A BOICOTEAR LOS COMICIOS

Además, el opositor reiteró su rechazo a los comicios, al tiempo que hizo un nuevo llamado a boicotearlos.

"El llamado a los venezolanos es a quedarse en casa (...), mañana es un día para demostrar rechazo, repudio (al Gobierno de Nicolás Maduro)", dijo.

Más de 20,7 millones de venezolanos están llamados a las urnas este domingo 6 de diciembre para renovar el unicameral Parlamento de Venezuela, el único poder que controla la oposición.

Como respuesta a la elección, Guaidó convocó a una consulta popular, que se celebrará entre el 7 y el 12 de diciembre, y en la que los ciudadanos responderán si rechazan las parlamentarias, exigen "el cese de la usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro y "ordenan" hacer las gestiones necesarias para "rescatar" la democracia.

Guaidó dijo hoy que participar en esta consulta será un "desafío" al Gobierno de Maduro, que calificó como una "dictadura", y auguró la persecución, en los próximos días, de los dirigentes opositores que promueven este mecanismo.